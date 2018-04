Drasztikus lépésre készül a McDonald’s

A McDonald’s azt tervezi, hogy elhagyja a műanyag szívószálakat. A változás egyelőre a nagy-britanniai éttermeket érintené, ahol évente összesen mintegy 8, 5 milliárd egyszer használatos műanyag szívószálat adnak ki.

A műanyagszívószál-mentes tesztüzem májusban indulna. A hagyományos műanyagok helyett ekkortól már csak papíralapút adnának a vásárlóknak, és csak akkor, ha kifejezetten kérik az eladóktól. Ráadásul a biológiailag lebomló papírszívószálak csomagolása is újrahasznosított papírból készülne.

If there ever was a photo to encourage the use of paper straws, it’s this one! @ClaireSalterMUA who collected them on this morning’s litter pick. Booooo to @McDonalds pic.twitter.com/577TFdOt84

— a (@adele7647) 2018. április 1.