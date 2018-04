Nincs ötleted? Összeállítottuk helyetted a hétvégi menüt

Jó lenne, ha a húsvéti dőzsölés alatt elfogyasztott ételmennyiség még legalább egy hétig életben tartana minket, de sajnos nem így működünk, így bármennyi sonka és kalács fogyott is múlt hétvégén, most megint jön a hétvége, és ki kellene találni, mi legyen a hétvégi menü. Körülnéztünk a spájzban és a mélyhűtőben, és azokra alapozva állítottuk össze ezt a menüt.

Persze ha nálatok nem áfonya, hanem málna vagy eper van a fagyasztóban, nyugodtan legyetek kreatívak a reggelinél, és ugyanez igaz a többi fogásra is. Talán egyedül a medvehagymát nem cserélnénk le a levesben, úgyis hamarosan vége a szezonnak, de a fish and chips és az esti zöldségfasírt is jól variálható a rendelkezésre álló alapanyagoktól függően. Finom mártogatót készíthettek tejfölből, de felhasználhatjátok akár a maradék tormát is – az is jól fog passzolni a halhoz és a fasírthoz is.

Áfonyás muffin

Hozzávalók:

2 csésze liszt

2 tk. sütőpor

egy csipet só

1/2 csésze sózatlan vaj szobahőmérsékleten

1 csésze kristálycukor

2 nagy tojás

1 tk. vaníliaaroma

1/4 tk. mandulaaroma

1/2 csésze tej

2 csésze friss áfonya

2 ek. nádcukor

A sütőt melegítsük elő 180 fokra! Egy 12-es muffinformát béleljünk ki kis papírformákkal! Egy közepes tálban keverjük össze a lisztet, a sütőport és a sót! Elektromos habverővel verjük fel a vajat, a cukrot! Egyenként adjuk hozzá a tojásokat, majd a vanília- és a mandulaaromát is. A vajas-cukros keveréket adjuk a lisztes keverékhez felváltva a tejjel. Keverjünk sűrű tésztát belőle. Egy spatulával forgassuk bele az áfonyákat is! A tésztából halmozzunk adagokat a muffinformákba, és mindegyik tetejét szórjuk meg egy kevés nádcukorral. 30 perc alatt süssük aranybarnára őket!

Medvehagymás burgonyakrémleves

Hozzávalók:

40 dkg burgonya

1 l zöldségalaplé

0,05 kg medvehagyma

só, bors,

0,1 l tejszín

citromlé

0,05 kg vaj

Két-három szem burgonyát megfőzök zöldség alaplében, amikor már majdnem kész, hozzáadom a medvehagyma nagy részét durvára vágva. Lepürésítem botmixerrel, majd hozzáadom a tejszínt. Éppen csak egyet rottyanjon a tűzön. Sóval és borssal ízesítem, majd hideg Ramával dúsítom, ettől szép, bársonyos lesz az íze és az állaga. Tovább nem is melegítem, viszont egy fél citrom levét is belecsavarom, mert az szerintem kiválóan élénkíti ezt az amúgy kissé lusta levest.

A csészében a levest a finomra vágott meghagyott medvehagymalevéllel tálalom, de mehet rá pár csepp petrezselyem- vagy snidlingolaj is.

Fish and chips

Hozzávalók:

300 g liszt

só

bőségesen olaj

bors

1 csomag sütőpor

500 g fagyasztott sült burgonya

2 doboz (1 liter) sör

300 g (lehet fagyasztott is) tőkehalfilé

Kell egy akkora edény, hogy a halakat egyszerre tudjuk sütni. Ebbe az edénybe öntsük bele az olajat, és melegítsük fel kb. 190 fokra. Akkor jó az olaj, ha egy kis panírszószt beledobunk, és az fent marad a felszínen, és sülni kezd.

A lisztet és a sütőport összekeverjük. Felbontjuk a két sört, és az egyiket rögtön megisszuk. A másik sörnek a felét hozzáöntjük a lisztes keverékhez. Egy habverővel, vagy ami egyszerűbb, egy elektromos habverővel palacsintatészta sűrűségű masszát keverünk belőle. Ha nagyon sűrű, akkor a sörrel lazíthatjuk, ha túl laza, akkor pedig liszttel sűríthetjük.

A halakat töröljük szárazra papírtörlővel, szórjuk meg egy kis liszttel (ez segít abban, hogy tényleg száraz legyen), hintsük meg sóval-borssal mindkét oldalát. Mártsuk a halat a masszába, majd óvatosan engedjük bele a forró olajba. 10 perc után a bunda szépen megbarnul, ekkor kiszedhetjük. Tartsuk melegen (60 fokos sütő), és ugyanabban az olajban süssük ki a krumplit. Ha stílusosak akarunk lenni, akkor újságpapírból tölcsért csinálunk, félig megpakoljuk krumplival, és a tetejére rárakunk egy halat.

Sós karamellás panna cotta

Hozzávalók 6 személyre:

500 ml min. 30% zsírtartalmú tejszín

100 ml min. 3,5%-os zsírtartalmú tej

70 g kristálycukor

1 rúd vanília

7 g lapzselatin

A sós karamellhez:

100 g kristálycukor

1 tk. méz

80 ml forró tejszín

1 tk. vaj

só

A zselatinlapokat 10 percre hideg vízbe áztatjuk. A tejszínt és a tejet egy lábasba öntjük. Hozzáadjuk a cukrot, a vaníliarúd kikapart magocskáit és magát a rudat is, majd az egészet forráspontig hevítjük. Ezután belehelyezzük a beáztatott, majd lecsöpögtetett zselatint, és folyamatosan kevergetve 2-3 percig hűtjük. A panna cottát poharakba/formákba töltjük, és legalább 4-5 órán keresztül hűtőszekrényben hagyjuk dermedni.

A szószhoz a kristálycukorból és a mézből borostyánszínű karamellt készítünk, majd hozzákeverjük a tejszínt, és végül a vajat is. A szószt langyosan a kész, dermesztett panna cotta tetejére csorgatjuk, meghintjük néhány csipet sóval, és azonnal tálaljuk.

Fűszeres babfasírt

Hozzávalók:

1 fej vöröshagyma

2 tojás

2 konzerv fehér bab

ízesítéshez só

formázáshoz zsemlemorzsa

1 tk. őrölt római kömény

ízlés szerint citrom reszelt héja

pár csepp citrom leve

ízesítéshez őrölt bors

1 csokor petrezselyem

sütéshez olaj

A lecsöpögtetett babot tálba tesszük, villával összetörjük. Hozzáadjuk az apróra vágott vöröshagymát, a felaprított petrezselymet és a tojást. Sózzuk, borsozzuk, belereszeljük a citrom héját, pár csepp citromlevet, elkeverünk benne kb. 3-4 evőkanál zsemlemorzsát, hogy formázható masszát kapjunk. Gömböket formázunk, zsemlemorzsában megforgatjuk, majd forró olajban ropogósra sütjük. Készíthetünk hozzá mártogatóst: 2 dl passzírozott paradicsomot elkeverünk 1 teáskanál csípőspaprika-krémmel, 1 gerezd zúzott fokhagymával, 1 teáskanál mézzel.