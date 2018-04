A Lidl kifogyott a proseccóból, elmarasztalták őket

31 helyett 20 fontért kínálta a hatpalackos kiszerelésű proseccót a brit Lidl. A vásárlók megrohamozták az üzleteket, mindenki olcsó habzóbort akart vásárolni. A készletek hamar kifogytak.

Ez 2017 augusztusában történt. A brit reklámügyi hatóság most elmarasztalta a Lidlt a rossz kommunikáció miatt: azt mondják, a Lidl nem tájékoztatta megfelelően az érdeklődőket, mikor látták, hogy egy-két nap alatt kifogynak a proseccóból. Az élelmiszerlánc azzal védekezett, hogy így is sokkal többet rendeltek a termékből, mint szoktak, de a hatóságot ez sem hatotta meg. (via Origo)