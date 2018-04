Ki ne dobd a húsvéti maradékot!

Inkább legyen egy kicsit több a kalács, mint hogy elfogyjon idő előtt, és a húsvéti sonkára is olyan sokat várunk húsvét előtt, mindig egy kicsit többet veszünk belőle, hogy minél tovább élvezhessük. Ismerős helyzet, és őszintén szólva nem is bánom, ha vannak maradékok, mert annyi mindenre fel lehet használni a sonkát, a kalácsot és a tojást, hogy legalább még húsvét után néhány napig kitart az ünnepi hangulat.

Sonkaügyek

A sonkamaradékok felhasználása az egyik leghálásabb téma. Rengeteg ételt feldobhatunk a felkockázott sonkával: kerülhet különféle tavaszi tészták tetejére, szendvicsbe, és melegszendvicsbe is, és készíthetünk belőle akár sonkakrémet is. Rászórhatjuk a házi pizza tetejére, kerülhet pizzás tekercsbe, leveles tésztából készült villámgyors lepényre is, és isteni finom quiche-t is készíthetünk egy kis sonka felhasználásával.

Elegáns húskrémet készíthetünk belőle, ha az apróra vagdalt húst jól megsózzuk, majd lassú tűzön, zsírban addig főzzük, konfitáljuk, míg omlósan szétfoszlik. Némi zsírral együtt egy formába mérjük, majd kihűtjük, és így lesz a maradék húsvéti sonkából isteni finom rilette. Hidegen, pirítóssal is nagyon finom, kínálhatunk mellé zöldséget, salátát vagy különleges hagymalekvárt is. Nagy előnye, hogy hűvös helyen sokáig eltartható. Tárolhatjuk üvegben, fedeles cserép- vagy porcelánedényben.

Tojás kárba nem vész

Még a sonkánál is többféle módon felhasználhatjuk a maradék tojást, akár főtt, akár nyers tojásról van szó. A főtt tojás rendkívül jól mutat bármilyen salátán. Az egyik örökzöld klasszikus változat a salade Niçoise, vagyis a nizzai saláta főtt burgonya, párolt francia bab, paradicsom, tonhal kíséretében, citromos-olívaolajos öntettel leöntve. De a tavaszi ízek kedvelői készíthetnek egy retek-újhagyma-paradicsom alapú salátát néhány szelet cikkekre vágott főtt tojással, pár szelet csíkokra vágott, megmaradt főtt sonkával megszórva, egy-két darab karikára vágott csemegeuborkával ízesítve. Fűszerezésként érdemes meglocsolni borecet és olívaolaj egyenlő arányú keverékével, és petrezselyemmel megszórni.

Mutatós köret is készülhet főt tojásokból. Ehhez a tojásokat szeld fel vékonyra, és rendezd el egy nagy tányéron körkörösen. Fűszerezd sóval, borssal, apróra vágott snidlinggel, tárkonnyal. Keverj össze egy kiskanál mustárt két evőkanál citromlével és négy evőkanál olívaolajjal, és locsold a tojásokra.

Talán épp maradékmentési megoldásként született meg valaha a tojáspörkölt receptje is, amit szintén nagyon egyszerűen el lehet készíteni. Ehhez egy fej vöröshagymát, egy gerezd fokhagymát apróra vágva, kevés olajon piríts meg. Adj hozzá leveszöldségeket, paradicsomot feldarabolva, és másfél deci víz hozzáöntésével fedő alatt párold puhára. Ekkor a megmaradt főtt tojást karikázd fel, és tedd vissza az elkészült pörköltalapba. Rotyogtasd össze, fűszerezd sóval, borssal, és főtt rizs vagy tészta kíséretében máris tálalhatod!

A tojáspörkölt fűszeresebb változata egy indiai egytálétel, amit szintén érdemes kipróbálni: kevés olajon piríts meg fél kiskanálnyi édesköménymagot és fahéjat. Dobj rá egy kisebb fej apróra vágott vöröshagymát, és pirítsd meg. Robotgépben keverj össze két-három evőkanál őrölt koriandert, egy kiskanál őrölt csilit, kurkumát, gyömbért és két fokhagymagerezdet. Egy vagy két evőkanál vízzel pépesítsd össze, ezzel el is készült a currypaszta. Öntsd a hagymához, és pirítsd át. Néhány perc után adj hozzá 2-3 darab paradicsomot. Öntsd fel 2-3 deci vízzel, főzd mártás sűrűségűvé. Adj hozzá 2-3 deci kókusztejet, és forrald össze. Csepegtess bele egy kevés citromlevet, tedd bele a félbevágott tojásokat, és tálald.

Ha nem maradt kalács, süss újat, megéri

Vannak, akik szerint eleve kizárt, hogy a kalácsból akár egy kis morzsa is maradjon, pedig tényleg megesik. És hidd el, nem is baj. Sőt, ha nem maradt, akkor érdemes akár még egy adagot sütni kimondottan azzal a céllal, hogy újrahasznosíthasd. A maradék kalácsból ugyanis eszméletlen finom édességeket lehet készíteni.

Gondolj csak a mákos gubára. Ha kifli helyett kalács kockákból készül a mákos bobajka, még finomabb is lesz, és ugyanez igaz a különféle diós, aszalt gyümölcsös, kókuszos gubákra is. Elrontani szinte lehetetlen ezeket a desszerteket, igazi rajongók még akár tortát is formázhatnak a gubából, egy habos mákos guba tortánál kevés jobb dolog történhet a maradék kaláccsal.

Hasonlóan rengeteg lehetőség van a különféle kalácspudingokban is. Tejes-tojásos-tejszínes keverékkel öntjük le a sütőtálba halmozott szikkadt kalácsot, amire még csokidarabkákat, friss vagy mirelit gyümölcsöt is szórhatunk mielőtt sütőbe toljuk. Itt is bevethetjük a diót, mogyorót, mandulát, és bátran lehet játszani a fűszerekkel és a kiegészítőkkel is: vaníliafagyival tálalva is nagyon finom például,

És akkor a bundás kalácsokról még nem is beszéltünk! Pedig a bundás kenyér mintájára készülhet a kalácsból is isteni reggeli. Tejes, esetleg kókusztejes tojásos keverékben kell megmártani a kalácsszeleteket, majd kevés vajon (vagy bő olajban) kisütni. Meghinthetjük fahéjas porcukorral, de kínálhatunk mellé lekvárokat, csokiszirupot, citromkrémet – szinte bármit, amit egy palacsinta mellé is kínálnánk.

Most pedig hoztunk még néhány receptet a húsvéti maradékok felhasználására.

Tormás krumplifőzelék

Hozzávalók 2 főre:

80 dkg burgonya másfél centisre kockázva

1 fej vöröshagyma finomra aprítva

3 ek. olíva olaj

1 ek. vaj

1 gerezd fokhagyma

6 dl alaplé vagy víz

1 tk. só

1 csokor friss kapor apróra vágva (a szárát finomra karikázom)

3-4 cm, ujjnyi vastag friss torma reszelve vagy 2 tk ecetes torma

1 dl tejföl

1 púpozott ek. étkezési keményítő

1 megmosott citrom felének reszelt héja és a fél citrom leve (ha ecetes tormát használok a citromlé nem kell)

só, frissen őrölt bors

A gombócokhoz

30 dkg darált pulykamell

1 kisebb fej vöröshagyma finomra aprítva

1 gerezd fokhagyma reszelve

1 kk. pirospaprika

1 kk. őrölt kömény

fél citrom reszelt héja

fél citrom leve

só, frissen őrölt bors

Először a gombócokat készítem el. A sütőt előmelegítem 200 fokra. Egy serpenyőben olajat hevítek és a hagymát üvegesre dinsztelem, finoman sózom. Hozzáadom a reszelt fokhagymát, fűszereket és az egészet elkeverem. Egy keverőtálba teszem a darált pulykahúst, hozzáadom a fűszeres hagymát, citromlevet, héjat, negyed teáskanálnyi sót és alaposan összedolgozom őket. Egy tepsit sütőpapírral kibélelek, majd vizes kézzel pingponglabdányi golyókat formázok a húsmasszából. A tepsire teszem, majd 13-14 perc alatt készre sütöm őket.

Közben a finomra aprított hagymát egy fazékban a vaj és olaj összeolvasztott keverékén megpárolom, némi víz hozzáadásával puhára főzöm. Ráreszelem a fokhagymát, alaposan elkeverem, beleborítom a krumplit, a kaporszárat, egy teáskanálnyi sót, és felengedem az alaplével. Fedő alatt 12-14 perc alatt majdnem puhára főzöm. A főzés felénél hozzáadom a citromhéjat és a reszelt tormát (az ecetes tormát a végén). Ha megfőtt, egy bátor merőkanálnyi burgonyát kiveszek és annyi lével, ami bőven ellepi és a finomra aprított kapor kétharmadával krémesre turmixolom egy botmixerrel, majd visszaöntöm az alaphoz. Közben a tejfölt egy keverőtálban kikeverem a keményítővel és egy dl langyos vízzel, majd besűrítem vele a főzeléket. Már nem forralom, csak összemelegítem. Ha friss tormát használtam, hozzáadom a citromlevet, borssal, és ha kell, sóval ízesítem. Tálaláskor friss kaporral szórom meg, és a húsgolyókkal kínálom.

Tejszínes tészta sonkával és borsóval

Hozzávalók:

20 dkg masnitészta

15 dkg kockára vágott sonka

150 ml főzőtejszín

10 dkg mirelit zöldborsó

kevés vaj

A tésztát főzzük meg. Egy serpenyőbe tegyünk egy kevés vajat, és kicsit forgassuk meg benne a zöldborsót, majd dobjuk mellé a kockára vágott sonkát. Forgassuk össze, majd mehet rá a tészta, és amikor minden “összemelegedett”, öntsük le a tejszínnel és forgassuk össze. Reszelt sajttal tálaljuk!

Krémsajtos tojáskrém paprikában

Hozzávalók:

1-2 csipet só

4 tojás

5 dkg vaj

1-2 csipet őrölt bors

2-3 paprika

1 ek. mustár

1 ek. krémsajt

A főtt tojásokat megpucoljuk és villával szétnyomkodjuk. A puha vajat kikeverjük a mustárral és a krémsajttal, majd hozzáadjuk a tojást, sózzuk, borsozzuk és összekeverjük. Paprikaszeletekre kenve fogyasztjuk.

Sonkás-sajtos csiga

Hozzávalók:

1 csomag mirelit leveles tészta

20 dkg sonka

20-25 dkg gouda/edami sajt

A kiolvasztott leveles tésztát lisztezett gyúródeszkán kinyújtjuk. Ráterítjük a sonkaszeleteket és alaposan megszórjuk a reszelt sajttal. Feltekerjük és 1-2 cm széles szeletekre vágjuk. A csigákat sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük és 200 fokon kb. 20 perc alatt készre sütjük.

Gőzölt tojás

Hozzávalók 1 főre:

2 tojás

2 tk. puha vaj

tengeri só

frissen őrölt fekete bors

2 vékony szelet rozskenyér

A sütőt előmelegítjük 190 °C-ra és felforralunk 1 liter vizet. Szükségünk van két darab kisméretű kerámiatálkára és egy üvegedényre, amiben kényelmesen elférnek a kis tálkák. Gazdagon kivajazzuk a két formát, sóval és borssal megszórjuk, és egyenként beleütjük a tojásokat. Egy egész pici darabka vajat teszünk a tojások tetejére is. Beleültetjük az edénykéket az üvegtálba és az oldalmagasságuk 2/3-ig töltjük fel a forró vízzel. Betesszük a sütőbe és 7-10 percet gőzöljük. Az utolsó pár percben megpirítjuk a kenyérszeleteket. A tojások akkor készültek el, mikor a sárgájuk tetején opálos réteg jelenik meg – ilyenkor a sárgája még krémesen folyós, a fehérje pedig puha, de már vágható. Ha jobban átfőtt tojást szeretnénk, hagyjuk bent még további 2 percet.

A sütőből kivéve, egy lapos fém szedőlapáttal tudjuk a legkönnyebben kiemelni a forró edényeket a vízfürdőből. Azonnal tálaljuk a pirítósokkal. Tipp: nagyon finom szarvasgombával, szarvasgombaolajjal tálalva is.

Sonkás frittata

Hozzávalók:

6 tojás

1 vöröshagyma

1 gerezd fokhagyma

3 szelet sonka felkockázva

1 dl tej

1 ek. olívaolaj

2 gomba

1 tk. rozmaring

4 (legjobb ha új) burgonya

A sonkát az olajon kicsit megpirítjuk, majd beledobjuk a vékonyra felkarikázott krumplit, 10 percig sütjük, az utolsó 2 percben hozzáadjuk a rozmaringot. Közben a tejjel elkeverjük a sót, borsot és a tojást, majd hozzáadjuk a hagymát, a gombát és a fokhagymát. A sütőt 200 fokra előmelegítjük. A tojást hozzáadjuk a krumplis sonkához, majd betoljuk sütőbe. Fontos, hogy a serpenyő (ha abban csináljuk) ne műanyag fülű legyen. 10-15 perc alatt készre sütjük. Igény szerint sajttal megszórhatjuk.

Lazacos rakott krumpli

Hozzávalók 3-4 főre:

70 dkg burgonya hámozva, fél centis szeletekre vágva

35 dkg tisztított zeller 2-3 milliméteresre szeletelve

20 dkg lazacfilé vékonyra szeletelve

3 dl tejszín

4 dl tej

2 egész tojás

1 tk. mustár

1 csokor friss petrezselyemzöld

1 tk. só

fél citrom leve

frissen őrölt bors, szerecsendió

diónyi vaj

1 ek. zsemlemorzsa

A sütőt előmelegítem 220 fokra, légkeveréssel 200 fokra. A burgonyát összekeverem a zellerrel, közben sózom, borsozom. Egy 25×15 centis tepsit kivajazok, és zsemlemorzsával körbehintem. A zelleres-krumplis keverék felét a tepsibe borítom, erre rárétegzem a lazacot és a petrezselymet. Ráöntöm a maradék zöldség-mixet. Egy keverőtálban felverem a tojásokat, hozzákeverem a tejszínt, tejet, mustárt. Fűszerezem frissen őrölt borssal, szerecsendióval, belefacsarom a citrom levét, majd az egész keveréket a tepsibe öntöm. Kicsit megrázom, lefedem alufóliával, és 90 percig sütöm. Az utolsó 5 percben fólia nélkül sütöm, így megpirítom a tetejét. Hagyom kicsit hűlni, majd magában fogyasztom.

Sonkarilette

Hozzávalók:

maradék főtt sonka

a maradék főtt sonka „hája”

libazsír

húsleves

só, bors

Tegyük fel a tűzre egy lábosban a sonka hájas részét kockákra vágva egy jó adag libazsírral együtt. Amikor kiolvadt, tegyük hozzá a szálaira bontott sonkát, és alacsony lángon, gyakran megkeverve pároljuk. Ha már látjuk, hogy a sonka a korábbiaknál is jobban szétesett, öntsük fel annyi húslevessel és fehérborral, hogy ellepje a sonkát. Sózzuk, borsozzuk, és fedő alatt pároljuk tovább.

Mivel a sonkát már főtt állapotában kezdjük el még tovább főzni, az egész folyamat nem tart túl sokáig. Leszűrjük, kihűtjük, a leszűrt pecsenyelével ugyanígy teszünk. Amikor valamennyi összetevő kihűlt, a zsír elvált a pecsenyelétől, a sonkát szálaira szedve újra lábosba tesszük, majd folyamatosan kevergetve annyi pecsenyelevet és zsírt adunk hozzá, amennyit „felvesz”. Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint. Vegyük le a tűzről, hűtsük le, befőttesüvegben vagy cserépedényben hosszan eláll.

Sonkás tésztasaláta

Hozzávalók:

300 g tészta

200 g sonka

ketchup

100 g csemege uborka

2 dl majonéz

1 db citrom

petrezselyemzöld

őrölt bors

1 dl tejföl

50 g paradicsompaprika

A sonkát és a csemegeuborkát csíkokra, a paradicsompaprikát apróra vágjuk.

A tésztát sós vízben a szokottnál kicsit keményebbre főzzük. Leszűrjük, hideg víz alatt lehűtjük, majd 5-6 cm hosszú darabokra vágjuk.

A majonézt elkeverjük a tejföllel, a ketchuppal, a paradicsompaprikával, sózzuk, borsozzuk, majd óvatosan összekeverjük a tésztával. Tálaláskor citromkarikával és petrezselyemlevelekkel díszítjük.

Tormás-sajtos csirkemell

Hozzávalók:

1 csirkemellfilé

12 dkg natúr krémsajt (nem sajtkrém!)

2 tk. torma

2 ek. aprított petrezselyem

1 sárgarépa

1 közepes cukkini

1 piros kaliforniai paprika

1 fej lila hagyma

1 kisebb padlizsán

2 szelet bacon

4-5 ek fokhagymás olaj

ízlés szerint só és frissen őrölt tarka bors

Ezen a videón pedig azt is megnézheted, pontosan hogyan készítsd el ezt a finomságot:

Túrós kalácsfelfújt

Hozzávalók:

8 dkg cukor

15 dkg túró

3 tojás

0,5 l tej

30 dkg kalács

20 dkg eper

A tejet meglangyosítjuk, beledobjuk a vajat. A tojásokat a cukorral felhabosítjuk, majd hozzákeverjük a vajas tejet és a túrót. A kalácsszeleteket egy kivajazott kerámiatálba fektetjük, majd ráöntjük a tejes krémet, és kicsit bele is nyomkodjuk, hogy felszívja a kalács a tejes keveréket. Az epreket elosztjuk a tálban, majd 180 fokon pirosra sütjük.

Rumos-gyümölcsös kalácspuding

Hozzávalók:

a tál kikenéséhez kevés vaj és cukor

2 ek. szilvalekvár

50 ml rum

200 g porcukor

400 g (akár száraz) kalács

fél citrom leve

1 kk. őrölt fahéj

1 ek. vaníliás cukor

80 g olvasztott vaj

400 ml tej

6 tojás

400 g alma, körte vagy szilva

A kalácsot felszeleteljük. A szilvákat kimagozzuk, nagyobb darabokra vágjuk, meglocsoljuk a citromlével, majd összekeverjük a szilvalekvárral

A tojások sárgáját a vaníliás cukorral, a tejjel, a rummal, a fahéjjal és az olvasztott vajjal kézimixer segítségével simára keverjük.

Egy tűzálló tálat kivajazunk, és megszórjuk a kristálycukorral. A kalácsszeleteket a szilvalakvárral elkevert gyümölcsdarabokkal a tálba rétegezzük, ráöntjük a tejes-tojásos keveréket, és 180 °C-ra előmelegített sütőben 15 percig sütjük.

Ezalatt a szobahőmérsékletű tojásfehérjéket kézi mixerrel buborékosra keverjük. Evőkanalanként hozzáadjuk az átszitált porcukrot, közben a habot folyamatosan tovább verve mindaddig, amíg az egész sűrű, kemény masszává alakul.

A tojáshabot az elősütött szilvás kalácsra kanalazzuk, és még 15 percre visszatesszük a sütőbe. (Akkor a legfinomabb, amikor a teteje egy kis színt kap.)

A kalácspudingot langyosan vagy hidegen tálaljuk.

Almás kalácspuding

Hozzávalók:

Az almához:

100 g barna cukor

100 g vaj

6 alma, felszeletelve

A kalácspudinghoz:

fél kiló kalács kockákra tördelve

200 ml tejszín

200 ml tej

2 tojás

vaníliafagyi a tálaláshoz (opcionális)

A vajat egy felhevített serpenyőben olvaszd fel, hozzákeverve a barna cukrot. Ha felolvadt, dobd hozzá az almákat, hagyd őket puhulni pár percet, majd vedd le a tűzről.

Az almaszeleteket 3/4-ét helyezd egy kerámiatál aljába, szórd rájuk a kenyeret. Pár szeletet a kenyerek tetejére is tegyél. Ezután keverd el a tejet, a tejszínt és a tojást és locsold meg vele az almás kenyeret.

180 fokos sütőben 1 óráig süsd.

Melegítsd fel újra a maradék karamellás szószt és locsold a kész sütire! A csúcshatás érdekében tálald vaníliafagyival.