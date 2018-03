Húsvétkor is süss retró sütiket!

Általában a retró sütikkel nem lehet melléfogni: nemcsak finomak, de hajlamosak kihozni belőlünk a legjobb régi sztorikat: családi ebédek, klubdélutánok és gyerekzsúrok vicces történetei is sokszor előkerülnek 1-1 finom retró süti mellett.

Diócska

“Van, ahol mandulának nevezik ezt a fajta süteményt, nálunk csak diócska,a meglévő sütőformám is egyértelműen dióra emlékeztető. Már lassan 5 éve, hogy megörököltem anyósomtól (valamikor a Szovjetunióban gyártották), de most először jutott eszembe, hogy mi lenne, ha a hozzá adott recept alapján készíteném el, hagynám egy másik alkalomra a sütis füzetemben lévő leírást és a neten fellelhető ezerféle receptet is. Megérte kísérletezni. A bejegyzett receptemnél ez egy sokkal omlósabb végeredményt ad (ropogósan omlósat), a krémje pedig annyira könnyű…hm…vetekszik a mascarponéval. Na jó, azt nem épp a leírás szerint készítettem el. Egyrészt sehol nem ír a krémbe zöld aromát. De az kell bele, ugye?! Ennél az egy sütinél nem tud érdekelni, hogy “mesterséges aroma meg színezék, bla-bla-bla”, kifejezetten kívánja a szervezetem így karácsony környékén.

És még egy apróság a krémmel kapcsolatban. 4 nyers egész tojást kellett volna 200 gr vajjal és ugyanannyi cukorral habosra keverni. Én tettem helyette csak kettőt, azt is gőz felett kevertem ki a cukorral (rettegek a szalmonellától). Persze lehet a vajat egész kevés pudinggal vagy péppel is lazítani, de ez a tojásos krém a diócska eredeti krémje. Annyira nincs jól, hogy minden sütit leegyszerűsítünk erre a puding+vaj töltelékre. (Hogy mi az a pép, amit én a vajas krémekhez adok a puding illetve a nyers tojás helyett, a mézes fánknál részletesebben elolvashatod.)

Lássuk akkor milyen receptet ajánlott anno a gyártó ehhez a közkedvelt sütiformához! Az eredeti, mostanra már ütött-kopott dobozában tartom, lehet még meg sem születtem, amikor gyártották. A lányom lesz a 3.generáció, aki használni fogja.”

Hozzávalók:

kb. 60-65 db diócska lesz belőle (a tészta nyersen is olyan finom, hogy elég megállni, hogy be ne csipegessük)

30 dkg liszt

30 dkg hideg margarin (én vajjal gyúrtam; 1-2 dkg-mal kevesebbel is szuper lesz)

20 dkg porcukor (semmiképp ne kristály!)

20 dkg darált dió

2 vaníliás cukor

1 púpos evőkanál kakaópor

1 tojás

Krém:

2 egész tojás

20 dkg vaj

15 dkg porcukor

zöld aroma (mandula vagy zöld dió)-annyi, hogy érezzen, látszódjon

A recept a Katarzis blogon folytatódik.

Gesztenyés Lajcsi szelet

“Nem, nem Fásy Ádám új felfedezettjéről, hanem egy újrafésült klasszikusról van szó.

Mert van ugyebár a Lajcsi szelet. A szájról szájra járó házi sütemények csoportjában ő kiemelkedő példány, nagy kedvenc, szerintem mindenki találkozott vele, legfeljebb nem tud róla. Én anyósom receptjei között találtam – nem a cetliken, hanem a később előkerült recepteskönyvben.”

Hozzávalók:

10 dkg cukor

2 tojás

2 evőkanál kakaó

2 evőkanál méz

2 kk szódabikarbóna

40 dkg liszt

A recept Maimoni blogján folytatódik.