Használd ki a szezont, mert rövid! Két szuper medvehagymás recept

Legszívesebben reggeltől estig medvehagymás ételeket készítenél? Akkor íme két újabb medvehagymás recept, amit te is szeretni fogsz!

Medvehagymás sajtkrém

“Mindjárt véget ér a szezon, medvehagymát a kiflire!

Tudom, sokan már unják a medvehagymát, de én még egyáltalán nem. Sőt, ha lehet, a legtöbb megszokott ételt megvariálom, feldobom vele.

Most egy sajtkrémet hoztam, aminek az ötletét még a gyerekeim bölcsis korában tanultam. Ott ugyanis igyekeznek mindent pépes alakban kenni a kenyérre, hogy a picik egyszerűen meg tudják enni. Volt jó pár kence, ami kifejezetten tetszett, a sajtkrémjük is ilyen volt, otthon is többször készítettem.

Ezt a receptet dobtam fel most a szezon kedvencével, amihez az kiflit is én sütöttem.”

Hozzávalók:

Fél csokor (kb. 10 dkg) medvehagyma

15 dkg vaj

10 dkg jó minőségű gouda sajt

Fél tk só

Pár tekerésnyi bors

2 ek tejföl

A recept a Tetovált lány konyhája blogon folytatódik.

Medvehagymás pogácsa

“Végre itt a tavasz és már lehet medvehagymát szedni/venni. Szedni mondjuk én még nem mertem, bár lehet, hogy egy kirándulással egybekötve kellemes program lehet. Mindenesetre most az egyszerűbb utat választottam, és lementem a piacra. Reménykedtem benne, hogy tényleg medvehagyma lesz és nem gyöngyvirág. Mert az ugye mérgező.

A recept a korábbi sajtos pogácsa recept, amit nagyon szeretünk. Most egy kicsit kevesebb sajt és annál több medvehagyma került bele.”

Hozzávalók:

600 gramm liszt

200 gramm reszelt sajt

250 gramm vaj

33 gramm élesztő

fél dl tej

egy csipet cukor

1 tojás

1 evőkanál só

fél pohár kis tejföl

egy nagy csokor medvehagyma

A tetejére:

1 tojás

reszelt sajt

A recept a Sweet Bonnie blogon folytatódik.