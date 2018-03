A Nosalty vezeti be elsőként a Viber új funkcióját Magyarországon

Magyarországon elsőként, és világviszonylatban is az élvonalban vezette be a Viber üzenetküldő új megoldását a legnagyobb hazai gasztroportál, a Nosalty. Az újítással a felhasználók eddig soha nem látott méretű platformon léphetnek kapcsolatba bárkivel a világ minden tájáról: egy csoportos beszélgetésben akár 1 milliárd felhasználó is részt vehet.

A Viber Communities-hez újonnan csatlakozott felhasználók láthatják a közösségbe érkezett korábbi üzeneteket és hozzászólhatnak a beszélgetéshez a Viber különböző üzenetküldő funkcióival: beszúrhatnak GIF-eket, matricákat, képeket, videókat és egyszerű szöveges üzeneteket.

A népszerű receptoldal Nosalty közösség néven elérhető csatornája az új technológiai megoldást minden eddiginél izgalmasabb tartalmi elemekkel és közösségi élménnyel társítja: szinte korlátlanul cseveghetünk és oszthatunk meg recepteket, tippeket, és követhetjük nyomon a legfontosabb kulináris híreket, tartalmakat.

A közösség indításával párhuzamosan a Nosalty új, ingyenes matricacsomaggal is kedveskedik felhasználóinak: március 29-étől Nosalty Ételimádók segítségével is megízesíthetjük beszélgetéseinket.

Hering András, a Nosalty főszerkesztője azt mondta, az újítással az az elsődleges céljuk, hogy összehozzák a gasztronómia szerelmeseit. Az azonnali interakciós lehetőségeknek köszönhetően bárki azonnal megoszthatja kedvenc receptjét, ételfotóját, videót küldhet be legutóbbi étteremlátogatásáról, kérdéseket tehet fel, amire a közösség tagjai azonnal reagálhatnak.

A Nosalty és az NLCafé kiadója a Central Digitális Média Kft.