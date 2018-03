A csokinyulat még a Mikulásnál is jobban szeretik a magyarok

Tavaly húsvétkor 900 tonna csokifigurát vásároltak a magyarok, ami 20 százalékos növekedés az előző évhez képest. Az árbevétel 28 százalékkal nőtt, elérte a 4,5 milliárd forintot.

Idén várhatóan folytatódik a növekedés. Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára az Infrádiónak azt mondta: ebben az évben 2-3 százalékos további bővülésre számítanak.

A legnépszerűbb természetesen a csokinyúl, annyira, hogy még a Mikulást is megelőzi. Az édességgyártóknak a húsvét általában a karácsonynál is nagyobb forgalmat jelent. Ilyen akár 20 százalékkal is több csokit adhatnak el, mint az év végén.

A hazai édességgyártók egyébként csatlakoztak ahhoz az uniós kezdeményezéshez, amelynek célja a termékek cukortartalmának csökkentése.

Ezt kétféleképpen érik el: az egyik megoldás, ha valóban csökkentik a cukortartalmat, a másik esetben viszont a termék mérete lesz kisebb. Például 100 gramm helyett 90 grammos a csokinyúl. Így kevesebb lesz a cukorbevitel.