Hétvégi menü, ami mellett még tojásfestésre is marad időd

A hétvége a húsvéti sonkáról, a tojásos receptekről és a húsvéti kalácsról fog szólni. Készülünk is már nagyon, de valamit azért addig is kell enni. A bonyolult, időigényes recepteket most félre is tesszük, gyors, egyszerű ételeket hoztunk a hétvégi menühöz, amivel jól is fogtok lakni, és a húsvéti készülődésre is marad időtök.

Mandulás avokádópuding

Hozzávalók:

1 dl tej

1 ek. méz

kevés mandula (aprított)

1 avokádó (érett)

Turmixoljuk össze az avokádót, a tejet és a mézet, majd szórjuk meg mandulával.

Joghurtos-narancsos édesburgonya-krémleves

Hozzávalók 2-3 adaghoz:

1 tk. só

1 fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

pár csipet bors

1 ek. vaj

1 ek. olívaolaj

ízlés szerint koriander (friss)

fél narancs

2 cm reszelt gyömbér

1 dl natúr joghurt

7 dl alaplé

fél kk. őrölt római kömény

ízlés szerint csilipor

1 ek. pisztácia

60 dkg édesburgonya

A finomra aprított hagymát a vaj és az olaj összeolvasztott keverékén üvegesre dinsztelem, finoman sózom. Ráreszelem a fokhagymát és a gyömbért, fűszerezem a köménnyel, ráborítom a burgonyát majd 1-2 percig kevergetve tovább pirítom. Hozzáöntöm az alaplevet, sózom, borsozom majd fedő alatt 12-14 perc alatt puhára főzöm. Ezalatt megpirítom a pisztáciát vagy bármilyen más magot, és durvára aprítom. A megfőtt levesalapot botmixerrel pürésítem, majd a narancs levével, reszelt héjával és a kikevert joghurttal dúsítom. Forralásig melegítem, ha kell sózom, borsozom és friss korianderrel, pirított magvakkal tálalom.

Langyos burgonyasaláta fűszeres csirkemellel

Hozzávalók:

0,5 dl olaj

fél kk. kakukkfű

0,5 kg csirkemell

1 csipet fűszerpaprika

késhegynyi csilipaprika

0,4 kg burgonya

Dresszing:

fél csokor petrezselyemzöld

3-4 ek. olívaolaj

fél citrom leve

fél kk. mustár

A sütőt melegítsük elő 180-190 fokra. A burgonyának tegyünk fel vizet melegedni, ha felforrt, tegyünk bele fél teáskanál sót és főzzük puhára. Lefedve a forrástól számítva 8-10 perc. Vigyázzunk, hogy ne főjön szét, maradjon harapható. Közben a fél deci olajat keverjük össze a paprikával, friss zöld fűszerrel, csilivel és forgassuk meg benne a filéket. Egy vastag falú serpenyőt (lehetőleg olyat, amit betehetünk a sütőbe) forrósítsunk fel, csepegtessünk rá pár csepp olajat, és 2-3 perc alatt süssünk rá kérget. Kanalazzuk rá a maradék fűszeres pácot és tegyük be sütőbe 13-14 percre. A dresszinghez egy nagyobb keverőtálban (amibe a burgonyasaláta elfér) keverjük el a citromlevet a mustárral. Ezután csepegtessük hozzá az olajat, miközben folyamatosan keverjük. Sózzuk, borsozzuk. Borítsuk rá a burgonyát, szórjuk meg a petrezselyemmel, és óvatosan forgassuk össze. Langyosan, a frissen kisült csirkemellel tálaljuk.

Körtés morzsasüti

Hozzávalók:

3-4 körte

fél citrom reszelt héja és kifacsart leve

1 ek. cukor

A morzsához:

10 dkg vaj

1 ek. cukor

5 dkg darált mandula

5 dkg aprószemű zabpehely

A körtét meghámozzuk, és felkockázzuk (kb. 1×1-es kockákra), és egy kb. 20 cm átmérőjű sütőtálba tesszük, meghintjük 1 evőkanál cukorral, ráreszeljük a citrom héját és ráfacsarjuk a levét és összeforgatjuk. A vajat felkockázzuk, a mandulát összekeverjük egy evőkanál cukorral és a zabpehellyel és aztán összemorzsoljuk a vajjal. A morzsát a gyümölcsre szórjuk, kanalazzuk és 190 fokos sütőben kb. 25-30 percig sütjük.

Tészta vöröslencse-szósszal

Hozzávalók:

1 csokor petrezselyem

ízlés szerint őrölt bors

3 dl tejszín

2 ek. olívaolaj

15 dkg vörös lencse

1 citrom leve

1 csokor újhagyma

40 dkg farfalle

pár csipet só

A vörös lencsét megfőzzük annyi vízben, hogy elfedje. A hagymát megmossuk, apróra vágjuk, majd az olajon megfonnyasztjuk, hozzáfacsarjuk a citrom levét, felöntjük a tejszínnel, hozzáadjuk a vörös lencsét, sózzuk, borsozzuk, és apróra vágott petrezselymet adunk hozzá.