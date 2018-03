Megvesznek az emberek a KFC brutális szendvicséért

Van abban valami, hogy az embernek mindig az kell, amit nem kaphat meg. A KFC új, Double Down szendvicse például csak Kanadában kapható, az amerikaiak pedig majd megvesznek azért, hogy ők is kóstolhassanak belőle.

Nem vicc, mióta a KFC kijött az új szendviccsel, ami konkrétan két szelet rántott csirke, közte egy gofrival (na jó, meg egy kis kanadai juharsziruppal), a Twittert elárasztották a posztok, amikben az amerikaiak könyörögnek, hogy hozzájuk is megérkezzen az újdonság. Reméljük, imáik meghallgatásra lelnek, ha mégsem, bármikor összedobok bárkinek egy ilyen szendvicset, ezen ne múljon a boldogság.

For its Canadian customers, @kfc is offering a limited run of the maple-filled Waffle Double Down: https://t.co/Fi6RaJmp45 pic.twitter.com/XKQuSlKMLH