Idén is jól fogunk lakni: íme a legjobb húsvéti receptek

Jézus feltámadása és a hűtő hiánya

A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe: e napon ünnepeljük Krisztus feltámadását, melyet a hívők a kereszténység elterjedését követő időkben azzal kezdtek ünnepelni, hogy a termékenységet és újjászületést jelképező tojást ajándékoztak egymásnak. A tojás ugyanakkor a családi összetartozást is jelképezi. A hagyomány szerint azért kell a család tagjainak közösen elfogyasztaniuk a húsvéti tojást, hogy ha netán egyszer eltévednek, visszataláljanak egymáshoz.

A tojást hozó nyúl története ennél kevésbé magasztos: az egyik magyarázat szerint régen húsvétkor gyöngytyúkot adományoztak egymásnak az emberek. A gyöngytyúk jelentése németül Haselhuhn, amit Haselnek becéznek. A nyúl német megfelelője pedig a Hase, és valószínű, hogy egyszerű félreértésből a németek egy idő után tyúk helyett nyulat cseréltek az ünnepen. Más feltételezések szerint a szapora nyúl – a tojáshoz hasonlóan – a termékenységet szimbolizálja.

A bárány is vallási okokból kerül az asztalra húsvétkor: Jézust szimbolizálja, aki áldozati bárányként halt kereszthalált az emberiség megváltásáért. Helyet kap még a húsvéti asztalon a bor is, amelyet Jézus vérével azonosítanak, illetve a templomban megszentelt barka is, amely eredetileg azokat a pálmaágakat helyettesíti, amelyek alatt Virágvasárnap Jézus bevonult Jeruzsálembe. A sonka tradicionális húsvéti étellé válása azonban épp ellentmond az ünnep vallásos eredetének. Vannak, akik szerint szinte érthetetlen is, hogy hogy lett ilyen fontos szereplője a sonka épp annak az ünnepnek, amelyen Jézus feltámadását ünnepeljük, hiszen Jézus zsidó volt, és a zsidó hagyományok szerint a sertéshús tisztátalan, nem szabad megenni. A válasz egyszerű: a sonka nem vallási, hanem praktikus okokból lett hagyományos húsvéti étel.

A sonka a hagyományos paraszti házaknál a téli disznóvágáskor került a füstölőbe, a nagyböjt alatt még nem, nyáron pedig a hűtő feltalálása előtti időkben már nem lehetett elfogyasztani, ezért tavasszal, a böjt végén volt szezonja a sonkának. Hagyományosan pácolással és füstöléssel tartósították a sonkát, így a disznóvágás után készült ételek közül a sonka állt el a legtovább, és mert egyébként is a legjobb minőségű húsok közé számított, adta magát, hogy a nagyböjt után a sonka elfogyasztásával ünnepeljék az emberek húsvétot.

A kalács, a kenyérhez hasonlóan ősi áldozati étel, a bőséget, a jólétet és az életet is jelenti. Európában a legerősebb hagyománya az olaszoknál van a húsvéti kalács sütésének, mégpedig a galamb formára alakított foszlós kelt tésztából készültnek. A galamb a béke jelképe, és egyben az új életet is szimbolizálja, ugyanúgy, mint nálunk a tojás.

Így főzd meg a húsvéti sonkát

A sonkát lemérjük, és egy nappal a főzés előtt hideg vízbe áztatjuk. Ezt a vizet főzés előtt leöntjük, és friss hideg vízzel öntjük fel úgy, hogy ellepje. Lassan, kis lángon kell főzni, csak gyöngyözhet a víz, de ne forrjon. Forrástól számítva annyi órán át főzzük, ahány kilogramm a sonka. Ha megfőtt a húsvéti sonka, nem szabad leönteni róla a vizet, hanem a lében hagyjuk kihűlni, így szaftosabb marad, és nem szárad ki.

A főzővizet tetszés szerint fűszerezhetjük: kerülhet bele vöröshagyma, fokhagyma, egész fekete borsszemek, babérlevél, vagy akár fahéj és csillagánizs is. Bor és ecet hozzáadásával tovább gazdagíthatjuk a végeredményt, és félúton zöldségek (gyökérzöldségek, póréhagyma) is kerülhetnek a sonka mellé.

Milyen a jó húsvéti sonka? Az igazi húsvéti sonka a sertés combjából készül. Egészben, sóban és némi egyéb fűszerekben pácolva, hosszan, lassan. A kötözött sonka egy jó alternatíva azoknak a családoknak, akiknek sok egy 8-10 kilós hatalmas darab parasztsonka. A kötözött is ugyanúgy combból kellene, hogy készüljön, mint az egész, csak darabolva, bőrével, zsírosával együtt, de gyakran készül lapockából, mert látszólag ugyanolyan kívülről a végtermék. Ha tényleg combot szeretnél venni, feltétlenül olvasd el a címkét!

A sonka főzőlevét nem érdemes kiönteni, mert nagyon jól hasznosítható. Töltött káposzta, káposztaleves vagy akár bableves alapja is lehet, de felhasználhatjuk főzelékek, krémlevesek készítéséhez is. A füstös főzőlé jól illik a rizottóhoz, és érdemes a tojásokat is a főzőlében főzni, finomabb lesz az ízük! Ha a húsvéti sonka alaplevét leszűrve hűtjük le, akkor könnyen le lehet szedni róla a zsírt, amit szintén érdemes eltenni: készülhet belőle később rántás, vagy süthetünk rajta tojást is akár.

Ha inkább sütnéd a sonkát, így ízesítsd:

Mézes-mustáros húsvéti sonka: Bevagdossuk a sonka bőrét, és lefedve puhára sütjük, szükség szerint öntünk alá egy kis vizet.1 dl mézet összekeverünk fél dl ketchuppal, és a sütés vége felé megkenjük vele a sonkát. Ezután fedő nélkül sütjük legalább 20 percig, amíg szép pirosas színt kap.

Narancsmázzal kenegetve: Átlósan bevagdossuk a sonka bőrét, és meglocsoljuk egy narancs kifacsart levével. Sütőben 1-2 óra alatt, alufóliával betakarva puhára pároljuk. A mázhoz összekeverünk egy bögre (2,5 decis) barna cukrot, 3 evőkanál mézet, egy narancs levét, fél deci fehér bort, 1 evőkanál mustárt. Összeforraljuk, és 1 óra sütés után negyedóránként meglocsoljuk vele a húst. Ha marad a mártásból, tálalhatod szószként a hús mellé.

Sörrel kenegetve: Egy kisebb (kb. 1,5 kilós) sonka oldalát bedörzsöljük fűszerekkel, (só, őrölt kömény, rozmaring), és késhegy segítségével néhány gerezd fokhagymát is beledugdosunk. Ezután alufóliával lefedve sütjük, és 15 percenként meglocsoljuk néhány evőkanál sörrel. Félóránként megforgatjuk, hogy mindegyik oldala jól átsüljön. Az utolsó fél órára már levesszük az alufóliát, hogy meg tudjon pirulni

Zöld fűszeres kéregben: Egy lábos vízhez hozzáadunk 1 dl fehérbort, beleteszünk egy feldarabolt vöröshagymát, és 1-2 óra alatt puhára főzzük benne a sonkát. Egy csokor petrezselymet apróra vágunk, összekeverjük 2 evőkanál kakukkfűvel, 2-3 gerezd összepréselt fokhagymával, 1 evőkanál olívaolajjal, és a megfőtt sonka bőrébe masszírozzuk. Sütőben 15-20 perc alatt összeérlelődik az íze.

Variációk tojásra

Hogy lesz tojás húsvétkor, az biztos. Hogy milyen formában, azt te döntöd el. Érdemes egy kicsit újítani, mert rengeteg lehetőség van a tojásban. Készülhet például mutatós köret is a főtt tojásokból. Ehhez a tojásokat szeld fel vékonyra, és rendezd el egy nagy tányéron körkörösen. Fűszerezd sóval, borssal, apróra vágott snidlinggel, tárkonnyal. Keverj össze egy kiskanál mustárt két evőkanál citromlével és négy evőkanál olívaolajjal, és locsold a tojásokra.

A főtt tojás rendkívül jól mutat bármilyen salátán. Az egyik örökzöld klasszikus változat a salade Niçoise, vagyis a nizzai saláta: főtt burgonya, párolt francia bab, paradicsom, tonhal kíséretében, citromos-olívaolajos öntettel leöntve. De a tavaszi ízek kedvelői készíthetnek egy retek-újhagyma-paradicsom alapú salátát néhány szelet cikkekre vágott főtt tojással, pár szelet csíkokra vágott, megmaradt főtt sonkával megszórva, egy-két darab karikára vágott csemegeuborkával ízesítve. Fűszerezésként locsold meg borecet és olívaolaj egyenlő arányú keverékével, petrezselyemmel bőségesen megszórva.

Remek, pikáns böjtös étel a kapribogyós főtt tojásos ragu. Egy nagy evőkanál vajat olvassz fel, majd piríts meg rajta egy púpos evőkanál lisztet, és öntsd fel 2 deci zöldséglevessel. Hagyd összesűrűsödni, majd adj hozzá 1 dl tejszínt. Fűszerezd sóval, borssal, adj hozzá egy-két evőkanál kapribogyót. Locsold meg citromlével, és tedd bele a félbevágott főtt tojásokat. Melegen tálald tészta vagy rizs mellé.

További receptek húsvétra:

Ecetes torma házilag

Hozzávalók:

30 dkg friss torma

1 dl víz

1 dl fehérborecet

A tormát tisztítsuk meg, reszeljük le! Tartsuk teljesen merőlegesen a reszelőre, így lesz szép apró a reszelék, és a lehető legkevesebb szálas rész kerül így bele. A vizet forraljuk fel, öntsük a tormára, keverjük el az ecettel.

Céklás torma

Hozzávalók:

20 dkg friss torma

1 kis cékla

1 dl víz

1 dl fehérborecet

1 dl tejszín

2 nagy ek. tejföl

2 ek. méz

frissen őrölt bors, csipet só

A tormát és a céklát tisztítsuk meg, reszeljük le. A tormát tartsuk teljesen merőlegesen a reszelőre, így lesz szép apró a reszelék, és a lehető legkevesebb szálas rész így kerül bele. A vizet forraljuk fel, öntsük a keverékre, keverjük hozzá az ecetet, a mézet. Ha meghűlt, keverjük hozzá a tejszínt, a tejfölt, frissen őrölt borssal és egész kevés sóval fűszerezzük!

Foszlós fonott kalács

Hozzávalók:

1 dl tej

2 dkg friss élesztő – vagy 1 tasak szárított élesztő

5 dkg cukor

50 dkg finomliszt

csipetnyi só

1 tojás

1 tojássárgája

2 dl habtejszín (nem felverve!:)

A tetejére:

1 tojás

A tejet langyosra melegítjük, beleszórunk egy kiskanálnyi cukrot, belemorzsoljuk/szórjuk az élesztőt, elkeverjük, és letakarva felfuttatjuk. Közben kimérjük egy nagy tálba a lisztet, a csipetnyi sót, cukrot, tojást és tojássárgáját, a tejszínt, majd a felfuttatott élesztős tejet. Dagasztani kezdjük – szerintem géppel érdemes – míg a tészta sima és fényes lesz. Letakarva meleg helyen 45 perc alatt a duplájára kelesztjük. Lisztezett gyúródeszkára borítjuk, és 6 részre osztjuk, gombócokat formázunk belőle, és letakarva 10 percig pihentetjük. A kis gombócokból rudakat sodrunk, majd szépen összefonjuk (nem túl szorosan) – videó a fonásról lentebb. No problem, nem bonyolult! Sütőpapírral bélelünk ki egy tepsit, és a szépen megfont kalácsot ráhelyezzük. A tetejére szánt tojást enyhén felverjük, és lekenjük vele a kalácsot, majd újabb 30 percig kelni hagyjuk. Közben a sütőt 170 fokra melegítjük. A 30 perc leteltével még egyszer lekenjük a tojással, és most már mehet a sütőbe 40-45 percre. Nálam elég hamar pirult a teteje, ezért raktam rá 15-20 perc elteltével egy alufóliát, csak úgy lazán, nem szorosan, éppen csak azért, hogy a teteje ne égjen meg.

Narancsos-pisztáciás húsvéti kalács

Hozzávalók:

500 g liszt

100 g finomra darált mandula

120 g hámozott pisztácia

100 g szeletelt mandula

60 g barnacukor

3 narancs

20 g élesztő

120 ml tejszín

100 g felolvasztott (legyen híg, de ne forró) vaj

220 ml langyos tej

3 tojás

só

100 g cukor

40 g mandulaforgács

A lisztet, 90 g cukrot, egy narancs lereszelt héját és egy csipet sót egy keverőtálba tesszük. Az élesztőt egy teáskanál cukorral és a 200 ml langyos tejjel felfuttatjuk, és ezt is a tálba öntjük. A kézi mixer dagasztófejével alaposan összedolgozzuk, hogy szép, egynemű tésztája legyen a húsvéti kalácsunknak. Ha kész, konyharuhával letakarjuk és meleg helyen 35 percig kelesztjük. A húsvéti kalács töltelékéhez összedarabolunk 80 g pisztáciát, és még egy narancs héját lereszeljük. Mindhárom narancsot alaposan meghámozzuk úgy, hogy a fehér hártyától is megszabadítjuk. A gerezdek közötti hártyát is távolítsuk el, majd daraboljuk apróra a narancsokat. A tejszínt főzzük fel a barna cukorral és a narancshéjjal. Keverjük hozzá a darált mandulát, a darabolt mandulát és a darabolt pisztáciát is. Hagyjuk a keveréket kihűlni, majd adjuk hozzá a feldarabolt narancsot.

A sütőt melegítsük elő 170 fokra (légkeverésesnél 150 fok). 1 tojássárgáját 2 evőkanál tejjel verjünk fel. A tésztát még egyszer alaposan dolgozzuk át kézzel. Ha túl lágy lenne, nyugodtan adjunk hozzá még 3-5 evőkanál lisztet. Nyújtsuk ki a tésztát kb. 50×40 cm-es lapra, majd felezzük el hosszában. Kanalazzuk a két tésztarészre a tölteléket úgy, hogy a szélein 2 centi maradjon szabadon, majd tekerjük fel őket hosszában. A két tésztacsíkot tekerjük össze egymással, és a végeiket jól nyomkodjuk össze. A húsvéti süteményt óvatosan helyezzük sütőpapírral kibélelt tepsire, kenjük meg a tejes tojássárgájával, és szórjuk meg a mandulaforgáccsal. Hagyjuk 15 percig pihenni. A sütő alsó részén 45-55 percig süssük a kalácsot. 30 perc után két réteg sütőpapírral takarjuk le, hogy ne legyen túl barna a teteje. A maradék pisztáciát is aprítsuk fel, és a közvetlenül sütés után szórjuk a húsvéti kalács mélyedéseibe.

Fahéjas legyezőkalács

Hozzávalók:

A tésztához:

450-465 g búzaliszt

2,5 dl langyos tej

7 g szárított élesztő (1 tasak)

1 ek. cukor

5 dkg vaj

1 tojás

2 csipet só

A töltelékhez:

10 dkg vaj

8 dkg cukor

1 ek. őrölt fahéj

A vajat megolvasztjuk, a tejet langyosra melegítjük, és egy nagyobb tálba öntjük őket. Hozzáadjuk a cukrot, elkeverjük, majd hozzáadjuk az élesztőt, a tojást, a sót és a lisztet. A lisztet úgy 400 grammig bátran, aztán fokozatosan. Attól függően, hogy hogy áll a dagasztás. Merthogy második lépésben elkezdjük dagasztani a tésztát. Gyúrjuk, gyúrjuk, és ha ragad, jöhet hozzá még liszt. Nekem most 465 grammot vett fel összesen, de volt már kevesebb is. Az a lényeg, hogy szép, sima legyen a tészta, és hogy váljon el az edény falától. Ha megvan, pici lisztet szórunk rá, és letakarva kb. 45 percig kelesztjük. Közben a töltelékhez a vajat megolvasztjuk, elkeverjük benne a cukrot és a fahéjat. Kivajazunk egy nagy püspökkenyérformát – vagy két kisebbet. Ha letelt az idő, lisztezett gyúródeszkán kinyújtjuk a tésztát. Kb. 30×50 cm-es téglalap legyen belőle. Ezt megkenjük a töltelékkel, úgy, hogy a töltelékből maradjon 1-2 evőkanálnyi.

A megkent tésztalapot 6 csíkra vágjuk, majd az így kapott csíkokat egymásra rakjuk. Ezt az emeletes tésztát 6 darabja vágjuk, majd az így kapott kb. négyzetes lapokat „élükkel” az előkészített püspökkenyérformá(k)ba állítjuk. Meglocsoljuk a maradék töltelékkel a tetejét, és pihentetjük 30 percig. 175 fokos sütőben kb. 25-30 percig sütjük, majd egészben kivesszük a formából, és aztán tépkedjük egyik szeletet a másik után.

Barackos-diós körkalács

Hozzávalók:

A tésztához:

50 dkg liszt

1 tasak szárított élesztő

3 dl tej

2 ek. olaj

5 dkg cukor

csipet só

A töltelékhez:

15 dkg darált dió

10 dkg porcukor

néhány ek. sárgabaracklekvár

+ 1 tojás a lekenéshez

Előkészítünk egy tepsit, sütőpapírral béleljük ki. A tejet kicsit megmelegítjük, beleszórjuk az élesztőt, hozzáadunk 1 kk. cukrot és 2 ek. lisztet, és hagyjuk felfutni. A tészta többi hozzávalóját kimérjük, majd a felfutott élesztőt is hozzáadjuk és gyúrjuk, gyúrjuk, míg össze nem áll a tészta. Ha van dagasztókaros gépünk, akkor azzal dagasztjuk. Ha kell, adunk még hozzá pár evőkanál lisztet, hogy ne legyen ragacsos. A töltelékhez a darált diót elkeverjük a porcukorral. Lisztezett gyúródeszkán kinyújtjuk a tésztát kb. 30×40 cm-esre. Megkenjük a lekvárral, majd rászórjuk a cukros diót. A hosszabbik oldalánál fogva feltekerjük a tésztát, majd az így kapott rúdból kört formázunk, úgy, hogy a végén összeérjen, ott kicsit össze is nyomkodjuk, és ügyesen áthelyezzük a tepsire. Fogunk egy éles kést és 1-2 cm-enként bevagdossuk, de vigyázva, hogy csak kb. félig vágjuk be, ne vágjuk el teljesen. Meleg helyen hagyjuk kelni minimum 30 percig. Ha szépen megkelt, lekenjük tojással és 180 fokos sütőben kb. 25-30 percig sütjük.

Tojáskrém

Hozzávalók:

250 g habosra kikevert vaj

2 ek. apróra vágott kapribogyó (elhagyható)

1 kemény főtt tojás apróra felkockázva

snidling apróra vágva

só, bors

Az összetevőket gondosan összekeverjük.

Tojássaláta Hozzávalók: 12 keményre főtt tojás

6 szelet bacon szalonna

1 közepes méretű lila hagyma

6 ek. majonéz

2 ek. dijoni mustár

ízlés szerint só, bors A tojásokat főzd keményre, hideg víz alatt hűtsd ki, szedd le a héjat, és darabold fel apró kockákra. A szalonna mindkét oldalát serpenyőben süsd pirosra, majd vékony csíkokra szeleteld. A lila hagymát aprítsd fel. Keverd el a mustárt a majonézzel, ízlés szerint sózd, borsozd, ha sűrűnek találnád, kevés mandula- vagy kókusztejjel hígíthatod. A tojáshoz add hozzá a felaprított szalonnát és hagymát, keverd el a mustáros majonézzel. Jégsalátával, retekkel fogyaszd. Datolyás-diós-narancsos répatorta Hozzávalók:

A tortához: 300 g kristálycukor

200 ml olaj

4 tojás

280 g liszt

12 g sütőpor

100 g puha szárított datolya (mag nélkül)

100 g dióbél

400 g sárgarépa

1 narancs reszelt héja

1 kk. őrölt fahéj

1 kk. frissen reszelt szerecsendió A krémhez: 100 g kandírozott narancshéj

200 g sárgarépa

200 g kristálycukor

200 ml víz

1 vaníliarúd kikapart magocskái

400 g mascarpone A tortához a sárgarépát megtisztítjuk, nagy lyukú reszelőn lereszeljük. A datolyát apró kockára vágjuk, a diót durvára törjük. A lisztet a sütőporral, a fahéjjal és a szerecsendióval átszitáljuk, majd hozzákeverjük a diót és a datolyát.

A cukrot az olajjal és a reszelt narancshéjjal habosra keverjük, majd egyenként belekeverjük a tojásokat is.

A lisztes keveréket gyors mozdulatokkal elvegyítjük az olajos-cukros-tojásos masszával, majd az egészet egy sütőpapírral kibélelt 26 cm átmérőjű tortaformába öntjük, és 170 °C-ra előmelegített légkeveréses sütőben 60 percig sütjük.

Amíg a torta kihűl, elkészítjük a krémet: A sárgarépát nagy lyukú reszelőn lereszeljük. A kandírozott narancshéjat finomra aprítjuk. A vizet a cukorral felforraljuk, hozzáadjuk a vaníliamagokat, a reszelt répát és az aprított narancshéjat, majd az egészet gyöngyözve 30 percig főzzük, és leszűrjük. Amikor a cukros-narancshéjas répa kihűl, háromnegyedét összekeverjük a mascarponéval, majd a krémmel bevonjuk a szintén kihűlt süteményt. A torta tetejét a maradék cukorszirupban főtt narancs-répa keverékkel és néhány fél dióbéllel díszítjük. Tálalásig hűtőben tároljuk. A receptet Piazza Gabriella, a Tavola in Piazza bloggere készítette.

Húsvéti répatortás/virágos cupcake Ha húsvét, akkor nyuszi, akkor tavasz, akkor répa és virágok, így adta magát, hogy répatortás muffin készüljön marcipános virágdíszítéssel. Hozzávalók: nedves rész: 1 joghurt

80 ml olaj

100 g cukor

1 tojás

1 vaníliás cukor

1 mk. mézeskalács fűszerkeverék

2 répa (nekem 80 gramm volt a kettő megpucolva)

fél marék kandírozott narancshéj (lehet helyette mazsola, de nálunk nem szeretik) száraz rész: 120 gramm liszt

50 gramm zabpehely (kisebb szemű)

1 tk. sütőpor

a díszítéshez:

150 gramm fehér marcipán

1 ek. porcukor, keményítő is lehet

marcipánvirágok/répa (ezt lehet készíteni is, venni talán egyszerűbb) Az elkészítés roppant egyszerű, egy edényes folyamat. Egy nagyobb műanyagtálban összekeverjük a nedves részt, én kézi habverővel szoktam, majd hozzáadom a száraz részt, ezt már sima evőkanállal keverem össze. A muffintepsit kibélelem a kapszlikkal, majd háromnegyedik belekanalazom a tésztát. 180 fokra előmelegített sütőben 18 percig sütöm. Amikor megsültek, megvárom, hogy kihűljenek, utána díszítem a marcipánnal. A fehér marcipánt gyúrom egy kicsit, hogy puha legyen, majd porcukorral meghintem a gyúródeszkát, és kinyújtom vékonyra a marcipánt. Kör alakú formát vágok ki belőle, a legjobb a virágos szélű kiszúróval. Ráteszem a kihűlt muffinok tetejére (én most nem tettem krémet alá, így is rajta maradt), majd díszítem. A marcipánvirágok alját picit bevizeztem, úgy jobban odaragad a fehér marcipánra. A receptet Partali Anita, a Bonnie konyhája bloggere készítette. Tojáslikőrös crème brûlée Hozzávalók:

3 dl tejszín

1 dl tej

3 ek. tojáslikőr

1 vaníliarúd

4 tojássárgája

2 ek. barna cukor

4 ek. kristálycukor

A sütőt melegítsük elő 150 fokra. A tejszínt és a tejet a tojáslikőrrel egy lábasba öntjük. A vaníliarudat hosszában felhasítjuk, majd késsel kiszedjük a magokat belőle és a tejes keverékhez adjuk. Forráspontig melegítjük. A tojások sárgáját habosra keverjük a barna cukorral, majd folyamatos keverés mellett hozzáadjuk a tejszínes keveréket és elkeverjük. Kerámiatálkákba adagoljuk, majd a kerámiatálkákat egy tepsibe ültetjük. Vizet forralunk és a tálkák magasságának 2/3-ig felöntjük a tepsit vízzel. A vízzel teli tepsit a sütőbe toljuk a kerámiatálkákkal és 40 percig gőzöljük. Ezt követően alaposan kihűtjük. Minden tálka tetejére 1 ek. kristálycukort szórunk és rákaramellizáljuk karamellizáló pisztollyal a cukrot. Ennek hiányában készítsünk karamellt és azzal csorgassuk meg a tetejét. Sütőben történő karamellizálással ne próbálkozzunk, mert megsütjük a krémet is!

Süti a tojásban