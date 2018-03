Óriási meglepetés! Megvan az első két Michelin-csillagos magyar étterem

Hétfő este tartották Budapesten a Michelin-kalauz hivatalos bemutatóját. Itt derült ki az is, hogy 2018-ban mely magyar éttermek kerültek be a Main Cities of Europe című kiadványba, melyek szereztek Michelin-csillagot. Sőt, ezúttal az is kérdés volt, hányat. Íme az eredmények:

2 Michelin-csillag:

1 Michelin-csillag:

Bib Gourmand:

2017-ben négy magyar étteremnek volt egy Michelin-csillaga: az Onyx, a Costes, a Costes Downtown és a Borkonyha büszkélkedhetett az elismeréssel. Vagyis idén mindegyik meg tudta tartani a csillagát, az Onyx pedig még magasabbra tette a lécet.

Tavaly legjobb ár-érték arányú helyeknek járó Bib Gourmand ajánlása a Fricskának és a Petrusnak volt.