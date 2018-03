Tényleg jó a habos sütemény

Habcsókok és egyéb huncutságok

A tojásfehérje habbá verése az egyik első dolog, amit meg kell tanulni, ha valaki sütni akar. Már egy egyszerű piskóta receptjénél is felmerül a fehérje kemény habbá verése, de ott még maga a hab belekerül a tésztába, hogy lazítsa azt. A tojásfehérje azonban akár főszereplő is lehet, van ugyanis jó néhány olyan sütemény, amelyben maga a fehérjehab a sütemény alapja: így készülnek a habcsókok, a Pavlova torták és a macaron is, és ide sorolhatóak az úgynevezett habsipkás édességek is, amikor egy – már szinte teljesen kész – sütemény tetejét még tojásfehérjehabbal díszítjük, és pár percig így sütjük.

Ahhoz, hogy a tojásfehérjehab igazán jó legyen, érdemes pár dologra odafigyelni:

fontos, hogy kettéválasztáskor a sárgája ne menjen bele a fehérjés részbe, mert akkor nem lehet szépen felverni

az edény tiszta, zsírmentes legyen

mindig lassú fokozaton kezdjük a habverést, és csak fokozatosan növeljük a sebességet

akkor kemény a hab, ha a kis csúcsok szilárdak és fényesek (ha így nem tudod eldönteni, akkor próbáld fejjel lefelé tartani a tálat – a kemény hab nem fog elmozdulni)

ha már kemény a hab, nem szabad tovább verni, mert szemcsés lesz!

Sok esetben a recept azt írja, hogy cukorral együtt verjük fel a habot, ilyen esetekben érdemes inkább porcukrot használni, és azt is csak kanalanként adni a habhoz. Ha egyből beleöntjük az összes cukrot, és úgy kezdjük verni, akkor nem lesz olyan kemény a hab.

Csak hideg legyen és zsíros

Habveréshez habtejszínt használunk, ami általában 30% zsírtartalmú, de ha sikerül ennél zsírosabb (házi) tejszínt találni, az még jobb. A profik a minimum 35%-os tejszínre esküsznek, mert sokkal könnyebb felverni, jobb lesz a kész hab állaga, és az íze is finomabb.

Ahhoz, hogy habot tudjunk verni a tejszínből, fontos, hogy hideg legyen a tejszín, jó, ha előtte 6-8 órát a hűtőben volt a tejszín. Ne készítsd ki a pultra előre a tejszínt, csak közvetlenül felhasználás előtt vedd ki a hűtőből, sőt, ha biztosra akarsz menni, akkor magát a tálat is beteheted egy rövid időre a hűtőbe. Bár lehet habverővel is, sokkal könnyebb gépi habverővel verni, és erre is igaz az, ami a tojásfehérje felverésére: csak fokozatosan szabad növelni a sebességet, és figyelni kell, hogy mikor van kész a hab. Ha túlverjük a habot, akkor egy idő után vaj lesz belőle!!

Sokszor szerepel a receptben egy kis cukor is, hogy édesebb legyen a tejszínhab: ez mindig porcukor legyen, mert a kristálycukor nem tud felolvadni teljesen a tejszínben, és sercegni fog a fogunk alatt. A porcukrot mindig akkor kell hozzáadni, amikor már majdnem kész van a tejszínhab. Ugyanez igaz a habfixálóra, és más száraz kiegészítőkre (pl. kakaóporra) is: ezt is csak a végén forgasd hozzá, mert különben folyadékot köt meg, és kevesebb lesz a hab, mint amennyit szeretnél.

Meggyes-csokis Pavlova

Hozzávalók:

3 tojásfehérje

15 dkg cukor

1 kk. étkezési keményítő

1 mk. ecet

A meggyszószhoz:

30 dkg magozott meggybefőtt

5 dkg cukor

150 ml habtejszín

A csokimázhoz:

15 dkg vaj

3 kk. keserű kakaópor

10 dkg cukor

Melegítsük elő a sütőt kb. 140 fokra. Óvatosan válasszuk ketté a tojásfehérjéket a sárgájától. (Vigyázat, ha a sárgájából egy kevés is belefolyik, már nem lehet olyan keményre felverni.) Verjük habbá a tojásfehérjéket, és kanalanként adagoljuk hozzá a cukrot. Minden egyes kanál után jó alaposan tovább verjük. A hab egyre keményebb lesz. Utoljára adjuk hozzá a keményítőt és az ecetet (ez utóbbi szerintem elhagyható). Keverjük addig, amíg kemény, formázható állaga nem lesz a masszának.

Fektessünk sütőpapírt egy lapos tepsire, és kanállal kenjünk a masszából 6-8 centis halmokat (kb. 4 darab lesz ennyi tojásból). Kezdjük sütni, majd nagyjából 5 perc után mérsékeljük tovább a hőfokot, és résnyire nyitva hagyott sütőajtónál süssük még kb. 25 percig. Így, kissé nyitott ajtónál hagyjuk kihűlni is a minipavlovákat.

A kimagozott meggyet kevés cukorral és egy deci befőttlével forraljuk fel, majd lekvárszerűen sűrítsük be.

A csokimázhoz tegyük egy lábosba a hozzávalókat, és főzzük addig, amíg a vaj és a cukor felolvad. Hagyjuk teljesen kihűlni. A habtejszínt verjük fel kemény habbá. Közvetlenül szervírozás előtt állítsuk össze: tegyük tányérra a minipavlovákat, locsoljuk meg csokiöntettel, kanalazzunk rá kevés tejszínhabot, majd a meggyet.

Citromkrémes torta habsikával

Hozzávalók 21 cm átmérőjű tortához:

17 dkg liszt

1 ek. cukor

1 csipet só

1 db tojás

1 dl tej

10 dkg vaj

1 ek. kakaópor

Citromkrém:

10 dkg cukor

2 db tojás

8 dkg vaj

3 db tojássárgája

1 db citrom

1 db narancs

1 ek. étkezési keményítő

Tojáshab:

3 db tojásfehérje

1 csapott ek. étkezési keményítő

15 dkg porcukor

Keverjük össze alaposan a tészta hozzávalóit, öntsük 21 cm-es kapcsos tortaformába, és 180 °C-ra előmelegített sütőben süssük készre, tűpróbával ellenőrizzük. A kihűlt torta közepét vágjuk ki úgy, hogy az alja megmaradjon, illetve az oldalán körben 1 cm-es tésztaperem legyen. (A kivájt részből készíthetünk például kókuszgolyót.) A krémhez reszeljük le a citromok héját, a narancs és a citromok levét facsarjuk ki. A sárgájákat és az egész tojást verjük fehéredésig a cukorral, keverjük hozzá a keményítőt, majd a citrusok levét, a reszelt héjat (a lé 2 dl legyen, ha kevesebb, vízzel öntsük fel). Melegítsük lassan a krémet, folyamatosan kevergetve sűrűsödésig, ekkor keverjük el benne a vajat/margarint. Töltsük a citromkrémet a tortába.

A habhoz a fehérjéket elektromos habverővel verjük habosra, de ne keményre, ekkor kezdjük el kanalanként adagolni hozzá a porcukrot. Minden kanál után verjük a habot 1-2 percig, míg a krém egészen fényes, kemény, formázható lesz. A végén keverjük bele a keményítőt is. Kanalazzuk a tojáshabot a tortára, formázzunk csúcsokat vagy hullámokat, süssük 160 °C-os sütőben 20 percig. Ne piruljon meg a hab, csak szilárduljon meg a széle. A sütőben hagyjuk kihűlni, majd szeletelés előtt legalább 30 percre kerüljön a hűtőbe.

Csokihab sült eperrel

Hozzávalók:

50 ml tej

20 g vaj

230 g étcsokoládé

3 tojásfehérje

200 ml tejszín

2 tk. vaníliás cukor

20 ml amaretto likőr

csipetnyi só

Hozzávalók a sült eperhez:

2 ek. (kristály) cukor

400 g eper

2 ek. frissen facsart citromlé

továbbá:

3 ek. szeletelt mandula

12 amaretto keksz

Az eprek leveleit eltávolítjuk. A gyümölcsöket megmossuk, negyedekre vágjuk, és egy tűzálló tálba tesszük. Meglocsoljuk a citromlével, megszórjuk a cukorral, és 180 °C-ra előmelegített sütőben kb. 60-70 percig sütjük. Közben többször átkeverjük. A csokoládéhabhoz a tejszínt a tejjel, a vajjal és a vaníliás cukorral forráspontig hevítjük, majd levesszük a tűzről. Hozzáadjuk a mandulalikőrt, valamint a kisebb darabokra tördelt csokoládét, és habverővel az egészet addig keverjük, amíg a csokoládé teljesen elolvad. A krémet 60 percre hűtőszekrénybe tesszük – kb. ennyi idő alatt besűrűsödik. A tojásfehérjét egy csipetnyi sóval kemény habbá verjük, majd a sűrű tejszínes csokoládékrémbe forgatjuk.

A szeletelt mandulát száraz serpenyőben megpirítjuk. Desszertes poharakba 2-2 mandulás kekszet morzsolunk. A poharakat megtöltjük a csokoládéhabbal, és 2-3 órára hűtőbe tesszük. Tálalás előtt közvetlenül mindegyik tetejére 1-1 ek. felmelegített sült epret kanalazunk, megszórjuk egy kevés pirított mandulával, és azonnal tálaljuk.

Habsapkás gyümölcsös süti

Hozzávalók:

Tészta

1 csésze + 2 ek. liszt

1 ek. cukor

1/4 tk. só

3-4 ek. víz

6 ek. vaj

Töltelék

1/3 csésze cukor

3 ek. víz

1 zacskó vaníliás cukor

3 ek. étkezési keményítő

15 dkg eper vagy 4 szem szilva

1 tk. mandulaaroma

Tojáshab

1/3 csésze cukor

3 tojásfehérje

1/4 csésze víz

1 csomag vaníliás cukor

A tésztához a hozzávalókat gyorsan összedolgozzuk, nem baj, ha a tészta morzsalékos, a hűtőben összeáll. Majd minimum egy órára hűtőbe tesszük. A gyümölcsöt feldaraboljuk, és cukorral, valamint a vaníliás cukorral összerottyantjuk, majd hozzáadjuk a vízzel elkevert keményítőt és az aromát. A tojásfehérjét félkeményre verjük, majd óvatosan hozzáadjuk a vízzel elkevert cukrot és a vaníliás cukrot. A tésztával kibélelünk több kicsi vagy egy nagyobb sütőformát, majd 180 fokos sütőben 5-6 percig elősütjük. Ha ezzel megvagyunk, mehet bele a gyümölcs, és habzsákból nyomjuk rá a fehérjehabot. 180-200 fokos sütőben 15-20 perc alatt süssük pirosra.

Körtefelfújt habsipkával



Hozzávalók:

2 + 4 ek. cukor

2 tojásfehérje

4 dl víz

4 körte

1 citrom leve

50 g aszalt vörös áfonya

20 dkg babapiskóta

1 tk. fahéj / gyömbér

A körtéket megmossuk, magházukat kiszedjük, majd a vízben a 2 evőkanál cukorral, a citromlével és fűszerrel puhára főzzük. A babapiskótákat egy kerámiatál aljára rendezzük, rátesszük a körtét, és a főzőlével meglocsoljuk, hogy a piskóta megpuhuljon. Rászórjuk az áfonyát. A fehérjéből habot verünk, amikor már keményedik, kanalanként hozzáadjuk a cukrot, és legalább 1 percig verjük utána, hogy szinte vágható, kemény masszát kapjunk. Ezt kanállal vagy habzsákkal a körtés rész tetejére tesszük, és 170 fokos sütőben grill fokozaton vagy légkeveréssel éppen csak addig sütjük, míg a tetejének lesz egy kis színe.

Habos málnás piskótatekercs

Hozzávalók:

A piskótához

120 g (kristály) cukor

6 közepes méretű tojás

12 g cukrozatlan kakaópor

100 g búzaliszt

A krémhez

5 dl tej

1 tojássárgája

3 dl habtejszín

50 g étkezési keményítő

300 g málna

1 vaníliarúd kikapart magjai

A tojásokat szétválasztjuk. A fehérjét habosodásig felverjük, majd hozzáadjuk a cukor 2/3-át. A sárgáját fehéredésig keverjük a maradék cukorral. A lisztet összekeverjük a kakaóporral. A fehérjehabot spatulával óvatosan hozzáadjuk a felvert sárgához. Végül egyben hozzáadjuk az összekevert száraz hozzávalókat. Spatulával nagyon óvatosan összekeverjük, ügyelve rá, hogy ne törjük össze a tojáshabot. Sütőpapírral kibélelünk egy magasabb falú gáztepsit, és kenőkéssel egyenletesen elkenjük rajta a masszát. Előmelegített sütőben 150 fokon 15-20 perc alatt megsütjük.

A piskótalapot még melegen feltekerjük: tiszta konyharuhára fordítjuk a piskótát, és lehúzzuk az aljáról a sütőpapírt. Óvatosan, lehetőleg minél szorosabban, a konyharuha segítségével feltekerjük és hűlni hagyjuk. Közben elkészítjük a krémet is: A tejből, keményítőből, tojásból és a vaníliarúdból pudingot készítünk. A tej 20%-ába habverővel belekeverjük a keményítőt, a tojást, és hozzáadjuk a vaníliarúd kikapart belsejét. A maradék tejet felforraljuk, majd levesszük a tűzről, gyorsan hozzákeverjük a keményítős masszát, visszatesszük a tűzre, és közepes lángon sűrűsödésig keverjük.A kész pudingot lapos jénai tálba öntjük, fóliát teszünk a tetejére, hogy ne legyen bőrös. 30 percig, szobahőmérsékleten hűlni hagyjuk, majd hűtőbe tesszük.

Miután teljesen kihűlt a puding, robotgéppel átdolgozzuk, egy másik tálban pedig felverjük a tejszínhabot. A málnát óvatosan megmossuk, száradni hagyjuk. A felvert tejszínt óvatosan hozzákeverjük az átdolgozott pudinghoz. A kihűlt piskótalapot kitekerjük, és kenőlapáttal elkenjük rajta a tejszínes-pudingos krémet, megszórjuk a megmosott málnával, majd feltekerjük (próbáljuk minél szorosabban tekerni). A tekercs két szélét levágjuk, a tetejét porcukorral, olvasztott csokoládéval vagy málnával díszítjük.

Habos Ischler

Hozzávalók:

A tésztához

58 dkg liszt

32 dkg vaj

16 dkg porcukor

2 tojássárgája

fél citrom reszelt héja

1 tk. sütőpor

1 ek. víz

A töltelékhez

5 tojásfehérje

150 ml víz

40 dkg porcukor

2 ek. citromlé

A mázhoz

40-50 dkg tortabevonó vagy 5 tábla étcsoki

7 ek. napraforgóolaj

Omlós tésztát készítünk a hozzávalókból, betesszük a hűtőbe 1-2 órára. Ezután kinyújtjuk 3-4 mm vastagságúra és kör alakú szaggatóval kiszaggatjuk. Sütőpapírral bélelt gáztepsiben világossárgára sütjük. Kihűtjük. Közben a vizet a cukorral felforraljuk, kicsit hűtjük, de még melegen a citromlével ízesített tojásfehérjéhez adjuk, amit gőz felett kemény habbá verünk.

Egy-egy kihűlt tésztakorongra nyomózsák segítségével habot formázunk, és lefedjük egy másik koronggal. Felolvasztjuk a csokit, hozzákeverjük a napraforgóolajat, hogy hígítsuk és selymesebbé tegyük. Alaposan keverjük el, hogy ne váljon el, és ne legyen csíkos a mázunk. Egyenként belemártjuk a sütiket, és ha kicsit megdermedt, olvasztott fehércsoki-csíkokkal díszíthetjük.

Kb. 30-40 darab lesz belőle, a szaggató méretétől függően. Sütési hőfok: 180 °C. Sütési mód: alul-felül sütés.

Forrás: A szolnoki habos isler Facebook-oldala

Habos málnatorta

Hozzávalók 12 szelethez:

A tésztához

3 tojás

6 dkg cukor

6 dkg liszt

A málnás részhez

50 dkg málna

10 dkg cukor

1,5 dl víz

3 dkg étkezési keményítő

A krémhez

45 dkg tejföl (1 nagy doboz)

12 dkg porcukor

2 dl hideg habtejszín

1 csomag habfixáló

kakaópor vagy fahéj a szóráshoz

málna a díszítéshez

A tésztához a tojásokat kettéválasztjuk, a fehérjét a cukor felével habbá verjük, a sárgáját a maradék cukorral kihabosítjuk. A két habot összekeverjük, végül beleforgatjuk a lisztet. 22 cm-es kivajazott-lisztezett tortakarikába töltjük, 180 fokra előmelegített sütőben megsütjük, tűpróbával ellenőrizzük, majd a karikában hagyjuk kihűlni.

A málnát a cukorral és a víz felével felforraljuk, a keményítőt a maradék vízzel elkeverjük, majd a málnapépet besűrítjük vele. Még melegen a piskótalapra kenjük. Hűtőbe tesszük, hogy megdermedjen.

A krémhez a tejfölt sűrű szövésű szövetbe öntjük, egy szűrőbe tesszük, hogy a felesleges víz lecsöpögjön róla (kb. 1-2 óra). A tejszínt a habfixálóval és a porcukorral kemény habbá verjük, majd a lecsepegtetett tejföllel óvatosan összekeverjük. A krémet a kihűlt málnarétegre kenjük, a tetejét fahéjjal vagy kakaóporral meghintjük. Szórhatunk rá friss málnaszemeket is.