Elképesztő barbecue-sütőt kovácsolt ez a férfi

Az Ukrajnában élő Yaroslav Efremov amatőr kovács egy hónapot töltött el azzal, hogy létrehozza a világ valószínűleg egyik legegyedibb és szuperebb barbecue–sütőjét. Az amúgy autószerelőként dolgozó férfi szabadidejében imád kovácsolni és hegeszteni, és különböző ötletekkel kísérletezni. Elmondása szerint mindig is arról álmodott, hogy egyedülálló grillsütőt készítsen magának, és most végre el is készítette.

„Nagyon kemény munka volt, de elégedett vagyok az eredménnyel. Törekedtem arra, hogy naponta legalább néhány órát foglalkozzak a szerkezet elkészítésével.” Szerintünk zseniális az eredmény, ami nemcsak finom ételeknek fog jó helyül szolgálni, hanem műalkotásként is tökéletesen megállja a helyét.

Oddity Central