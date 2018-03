Kiakadt az internet népe a majonézt evő nőtől

Szokatlan dolgot rögzített a Detroit Pistons–Sacramento Kings-kosármeccs közönségkamerája. Egy fiatal nő, miután észrevette, hogy a kamera veszi, látványosan megmutatta az üveg majonézt, amit a kezében tartott, majd egy nagy kanállal megevett belőle, és végül barátnőjének is kínált egy falatot.

Az eseménysorozat első pillantásra nem is érne meg többet egy szemöldökfelvonásnál, az ESPN által megosztott videó azonban rövid idő alatt hatszázezernél is több megtekintést vonzott be. „Tudod, ezt más ételekre szokták rátenni” – írta a csatorna.

You know, there's food you can put that on. pic.twitter.com/HEUo2DVfXp — ESPN (@espn) March 20, 2018

A kommentelők nagy része meg van győződve róla, hogy valami más lehetett abban az üvegben: fagyi vagy puding.

Egyébként nem ez az első eset, hogy a majonézevés a sportkamerák kereszttüzébe kerül. Tavaly egy Graham nevű szurkoló szerzett magának rövid életű hírnevet, mikor hasonló módon nekilátott nagy kanállal habzsolni a tojáskészítményt.

Forrás: Yahoo

Kiemelt kép: Twitter/ESPN