Amitől a fasírt és a süti is jobb: csicseriborsó, mi így szeretünk!

Amikor drága a hús, ott a csicseri!

Csicseriborsó, bab, lencse, fekete szemű menyecske – a dalocskát kívülről tudtuk már egészen kisgyerekként, csak azt nem tudtuk, mi az a csicseriborsó. Mert persze a bab, a lencse, a menyecske az egyértelmű volt, de a csicseriborsót nem igazán ismertük. Aztán ahogy kinyílt egy kicsit jobban a világ, és először ettünk falafelt, akkor hirtelen értelmet nyert a gyerekkori dalban megismert csicseriborsó szó létezése is. Ma pedig már szinte minden egészséges táplálkozási trend fontos alapanyagként emlegeti, ott van az Instagram-szupersztár avokádó mellett minden egyes Buddha-tálon, és egyre ismertebb és elismertebb itthon is.

Nem véletlen, hogy a régi régi dalban is szerepelt, hiszen a csicseriborsó Elő- és Közép-Ázsiában évszázadok óta ismert élelmiszer, sőt Görögországban a régészeti ásatások során találtak több mint 7500 éves magokat is. Közel-Keleten és Indiában az egyik legfontosabb alapélelmiszer ma is, különösen azokon a területeken, ahol nehezen tudják megfizetni a húst. A csicseriborsóban ugyanis rengeteg a növényi fehérje, így a szervezet számára szükséges mennyiséget akár húsmentes táplálkozás esetén is pótolni tudjuk vele. Igazi aduász: a fehérje mellett rosttartalma is magas, kalóriatartalma és glikémiás indexe viszont alacsony, szuper vitaminforrás, és nagyon jó hatással van a szervezetünkre.

Konzerv vagy száraz? Ízre nincs nagy különbség, talán csak egy pici mellékíz érezhető a konzerv csicseriborsó esetében. A száraz csicseriborsónak egyetlen hátránya, hogy több előkészületet igényel a felhasználása. Egy éjszakán át kell háromszoros mennyiségű hideg vízben áztatni, majd sós, szódabikarbónás vízben, lefedve puhára főzni. Legalább 1-1,5 óra a főzési idő, de ha nagyon száraz volt a csicseriborsó, akkor akár 2-3 óra is lehet (figyelni kell, és ha elfőtt a víz, pótoljuk). Arra is érdemes odafigyelni, hogy hummuszhoz puhább, ragukhoz, salátákhoz – és fagyasztáshoz is – viszont valamivel keményebb állag az ideális. A konzerv csicseriborsó nagy előnye, hogy egy átöblítést követően már használhatjuk is. Miután megpuhult, vékony, fóliaszerű rétegben válik le a héja – ezt dörzsöléssel eltávolíthatjuk, de nyugodtan rajta is hagyhatjuk.

Mire használjuk a csicseriborsót?

A csicseriborsó íze enyhén diós, de nem túl markáns, így változatosan felhasználható: az arab világban tálalják önmagában vagy kuszkuszhoz keverve vagy saláta formájában és a híres marokkói tagine (egytálétel) fontos alapanyagaként is. Emellett készíthetünk belőle levest, ragut, salátát, „fasírtot” (falafel) vagy pástétomot (hummusz) is. Akár köretként is használhatjuk: csirke, pulyka, hal vagy tofu mellé is remek a megfelelő ízesítéssel – pl. zöldfűszerekkel és balzsamecettel.

Nagyon jól állnak neki a fűszerek: a fokhagymától a szerecsendión át a gyömbérig szinte bármivel fűszerezhetjük. A Földközi-tenger mentén ízesítik citromlével, Cayenne-borssal, szezámkrémmel, korianderrel. Indiában megfőzve currys ételekhez használják, vagy lisztté őrlik, és nemzeti specialitásokat (pakorát, bádzsit) készítenek belőle. Jól illik hozzá a római kömény, fahéj és a menta is.

Az ismerkedést érdemes olyan ételekkel kezdeni, melyek eredetileg vörös babbal készültek. A sólet például egy nagyon jó alap, a babot csicseriborsóra cserélve, némi római kömény és koriander segítségével egy egészen más, de legalább olyan finom egytálételt kapunk. Ugyanígy fokozatosan érdemes kipróbálni különféle saláták kiegészítőjeként – majd alapjaként is. Sok mindenhez passzol, valamilyen sült vagy nyers zöldség, sajt, mag, egy kis öntet kerül rá, és már kész is a saláta. Csak néhány receptet kell kipróbálni, és hamar ki fog derülni, hogy mennyire hálás alapanyagról van szó.

A tökéletes nasialapanyag

Ha már beépült az étkezéseitekbe, akkor jöhetnek az édes és sós nasik is! Érdemes kipróbálni a pirított fűszeres csicseriborsót, ami könnyedén letaszíthatja a trónról a chipset és a sós mogyorót. Egyszerűen csak meg kell pirítani a lecsepegtetett, fűszerekkel összeforgatott csicseriborsót (egy tálcán elterítve még akár papírtörlővel is feláztathatjuk róla a maradék nedvességet) egy tepsiben. 45-50 perc alatt (kb. 180 fokon) megpirul, és ha kihűlt, már lehet is ropogtatni. Fűszer lehet akár egy kis pirospaprika vagy csili, de nagyon jó BBQ-fűszerekkel és a ras el hanout fűszerkeverékkel kombinálva is. Érdemes egy pici olajjal kikeverni a fűszert, és abban megforgatni a csicseriborsót sütés előtt.

Hasonlóan egyszerű a mézes csicseriborsóvaj is, aminél jobb reggelit szinte elképzelni sem lehet: fehérjében és rostban gazdag, pirítósra kenve pedig egyenesen mennyei! A csicseriborsót egy pici olajjal meglocsolva 20 percig pirítjuk 180 fokos sütőben, majd aprítógépben krémesre daráljuk, és hozzáadunk egy kis mézet (1 konzervnyi adaghoz 1-2 evőkanál mézet), egy mokkáskanálnyi őrölt fahéjat és 4-5 evőkanál vajat, és krémesre keverjük. Pirítósra, kalácsra vagy pitára kenve fantasztikusan finom. Itt is lehet játszadozni a fűszerekkel, az őrölt gyömbér, a kínai ötfűszer-keverék vagy karácsonykor a mézeskalácsfűszer is megér egy próbát, elrontani szinte lehetetlen ezt a receptet.

És ha már az édességeknél tartunk, érdemes kipróbálni sütialapanyagként is a csicseriborsót. Igen, jól olvastátok! A cukkinis muffin, a répatorta és az édesburgonyás torta után eljött a csicseriborsó ideje is. Lehet már kapni csicseriborsólisztet is, amiből remek gluténmentes süteményeket lehet sütni, de olyan sütit is kóstoltunk már, amiben nem liszt, hanem maga a csicseriborsó szerepelt hozzávalóként. A főtt csicseriborsót le kell darálni (kicsit rusztikus, picit szemcsés marad, de ez nem baj), és ehhez kell hozzáadni a lisztet, cukrot és egyéb alapanyagokat. Lehet belőle keksz vagy szeletsüti is – hasonlóan működik, mint a mogyoróvaj.

A legnagyobb csicseritrükköt a végére tartogattuk: csokimousse is készíthető csicseriborsóból. Egész pontosan nem is a borsóból, hanem a főzőlevéből. A leszűrt, kihűlt vizet gépi habverővel ugyanúgy fel lehet verni, mint a tojásfehérjét, amihez aztán már csak egy kis olvasztott csoki és édesítő (cukor, eritrit vagy méz) kell, és kész is a tojásmentes, isteni csokimousse!

Hummusz

Hozzávalók:

1 doboz konzerv csicseriborsó

• 1 gerezd fokhagyma

• fél citrom leve

• 2 tk tahini*

• 2 ek olívaolaj

• só

*a tahini egy szezámkrém, amely közel-keleti hozzávalókat árusító üzletekben kapható

A konzerv csicseriborsót lecsöpögtetjük, a levét félretesszük. Az összes hozzávalót aprítógépbe tesszük, hozzáöntünk a csicseriborsó levéből először 2-3 evőkanálnyit, és teljesen simára pürésítjük. Ha túl tömör, még további levet öntünk hozzá, és újra pürésítjük. Tálaláskor egy lapos tálra halmozzuk, közepébe kis mélyedést csinálunk, és meglocsoljuk olívaolajjal.

Falafel házilag

Hozzávalók 18-20 golyóhoz:

2 konzerv csicseriborsó

1 csésze felaprított lilahagyma

1/4 csésze petrezselyem

4 gerezd fokhagyma

1 ek. citromlé

1-1 tk. só, bors

fél tk. pirospaprika

1 csésze zsemlemorzsa

olaj a sütéshez

A csicseriborsót, a hagymát, a citromlevet és a fűszereket tedd aprítógépbe, és dolgozd krémes állagúra. Az így kapott masszába keverd bele a zsemlemorzsát, majd lefedve hagyd hűtőben állni 1-2 órán át.

Formázz belőle 18-20 darab golyót, majd hevíts olajat egy magas falú serpenyőben.

3 perc alatt süsd ki a falafelgolyók mindkét oldalát.

Fogyaszd salátával, pitában vagy hummusszal.

buzzfeed

Csicseriborsó-krémleves

Hozzávalók:

1 fej vöröshagyma

1 gerezd fokhagyma

1,5 dl tejszín

1 + 2 evőkanál olívaolaj

1/2 kiskanál fűszerpaprika

1 kiskanál ételízesítő

2 db csicseriborsó konzerv

1/2 kiskanál őrölt kömény

Egy evőkanál olajon pirítsd meg az apróra vágott vöröshagymát és a fokhagymát. Add hozzá a két doboz csicseriborsó-konzervet a levétől lecsöpögtetve, és öntsd fel fél liter vízzel (vagy fél liter zöldségalaplével), szórd meg Vegetával. 10-15 percnyi idő elegendő ahhoz, hogy összefőjön. Ekkor turmixold össze a leves tartalmát, és krémesítsd tejszínnel. Két evőkanál olajban keverd el a pirospaprikát és az őrölt köményt, tálaláskor ezzel a szósszal meglocsolhatod a leves tetejét.

Csicseri-curry

Hozzávalók:

1 evőkanál extraszűz olívaolaj

1 fej vöröshagyma felkarikázva

1 kaliforniai paprika vékony csíkokra vágva

1 evőkanál friss reszelt gyömbér

3 gerezd fokhagyma apróra vágva

1 fej karfiol apróbb rózsákra szedve

2 teáskanál csilipor

1 teáskanál őrölt koriander

3 evőkanál vöröscurry-paszta

1 konzerv kókusztej

1 lime félbevágva

1 konzerv csicseriborsó átmosva és lecsöpögtetve

1 csésze zöldborsó

só és bors

1/4 csésze friss koriander

2 szál karikákra vágott újhagyma

Egy nagyobb, magas falú serpenyőben hevítsünk olívaolajat, majd pirítsuk meg rajta a hagymát, a fokhagymát és a paprikákat! Adjuk hozzá a gyömbért is! Adjuk hozzá a karfiolt és a fűszereket majd a currypasztát is – főzzük össze, hogy a fűszerek és a curry alaposan befedjenek mindent! Adjuk a keverékhez a kókusztejet és forraljuk össze! Nyomjuk bele egy lime levét, majd keverjük bele a csicseriborsót és a zöldborsót is! Ízesítsük sóval és borssal! A kész curryt friss korianderrel és karikára vágott újhagymával megszórva tálaljuk!

PureWow

Csicseriborsós édeskömény-saláta sült kecskesajttal

Hozzávalók 4 főre:

350 g kecskesajt

2 ek. olívaolaj

1 konzerv csicseriborsó, lecsepegtetve

másfél tk. só

fél tk. chilipehely

4 tojásfehérje

1 csésze zsemlemorzsa

frissen őrölt bors

4 közepes fej édeskömény, vékonyra szeletelve

1 citrom leve

1/4-1/4 csésze petrezselyem és édesköménylevél, felaprítva

A kecskesajtból formázz kis golyókat (20 darabot), és tedd be a hűtőbe 15-20 percre dermedni. Ezalatt melegítsd elő a sütőt 190 fokra.

Hevítsd fel az olajat egy serpenyőben, és 2-4 perc alatt süsd meg rajta a csicseriborsót. Sózd, szórd meg chilipehellyel. További 3-5 percig süsd, majd tedd félre.

Verd fel a tojásfehérjéket, keverd hozzájuk a zsemlemorzsát, valamint egy kis sót és borsot. Vedd ki a hűtőből a sajtgolyókat, és lapítsd őket óvatosan korong formájúra, majd mártsd meg alaposan a zsemlemorzsában.

A sajtkorongokat helyezd egy sütőpapírral borított, enyhén kiolajozott tepsire, és 13-15 perc alatt süsd aranybarnára.

Amíg sülnek, az édesköményszeleteket keverd össze a citromlével.

Hagyd 5 percet hűlni a sajtot, majd állítsd össze a salátát: forgasd össze az édesköményt, a csicseriborsót, a petrezselymet és az édesköménylevelet, a sajtot pedig helyezd el a tetején.

thekitchn

Csicseriborsós hamburger

Hozzávalók:

A pogácsához:

1 közepes édesburgonya

2/3 konzerv csicseriborsó, átmosva és lecsöpögtetve

1 tojás

1/3 csésze liszt

1 és fél teáskanál füstölt paprika

1 teáskanál őrölt koriander

1 teáskanál szárított oregánó

egy csipet só

olíva olaj

A joghurtos szószhoz:

3/4 csésze görög joghurt

2 evőkanál tahini

egy fél citrom leve

só és bors

egy gerezd fokhagyma apróra vágva vagy kinyomva

Az összeállításhoz:

4 hamburgerbuci

saláta és zöldségek (hagyma, paradicsom stb.) ízlés szerint

Készítsük el a joghurtos szószt: keverjük össze a hozzávalókat, és hagyjuk állni a szószt – esetleg be is hűthetjük kicsit, ha gondoljuk. A pogácsához először reszeljük le az édesburgonyát nagyobb lyukú reszelőn, majd adjuk hozzá a tojást, a lisztet, a csicseriborsót és a fűszereket, és alaposan gyúrjuk össze a kezünkkel. Néhány csicseriborsót összenyomhatunk a kezünkkel, de nyugodtan hagyhatunk benne darabokat is. Sót és borsot csak követlenül a sütés előtt keverjünk bele! Egy serpenyőben (vagy akár a grillen) hevítsünk olívaolajat, és süssük ki benne a kezünkkel formázott pogácsákat. Állítsuk össze a burgereket, locsoljuk meg a joghurtos mártással a pogácsát, és pakoljuk meg jó sok zöldséggel!

TheSugarHit

Zöldséges egytálétel

Hozzávalók:

1 vöröshagyma, felaprítva

2 gerezd kinyomott fokhagyma

2 tk. őrölt koriander

1 tk. római kömény

1 tk. kurkuma

csipet csilipehely

csipet só

3 centis gyömbér, felvágva

4 paradicsom felvágva

4 ek. vörös lencse

4 ek. sűrű kókuszkrém

250 g brokkoli

1 konzerv csicseriborsó, lecsepegtetve

100 g friss spenót

1/2 citrom leve

a tálaláshoz natúr joghurt és friss koriander

Növényi olajon pirítsd meg a hagymát és a fokhagymát. Add hozzá a koriandert, a római köményt, a kurkumát, a sót, a csilit és a gyömbért. Keverd el alaposan.

Ezután add hozzá a felaprított paradicsomot, a vörös lencsét, a kókuszkrémet. Miután alaposan elkeverted, tegyél rá fedőt, és 15 percig hagyd párolódni.

Most jöhet hozzá a brokkoli, amivel főzd még 4 percig.

Ezután add hozzá a csicseriborsót és a spenótot, és főzd további 3 percig, majd locsold rá a citromlevet. Tálald egy kanálnyi natúr joghurttal és szórd meg friss korianderrel.

Forrás: Proper Tasty

Tonhalas csicseriborsó saláta

Hozzávalók (12 adaghoz):

2 konzerv csicseriborsó, lecsöpögtetve, apróra vágva

2-3 paradicsom, apróra vágva

1/2 lila hagyma, aprítva

1 csokor friss petrezselyem, felaprítva

1 csokor friss menta, felaprítva

1/2 tk. citromhús

3 evőkanál citromlé

1 ek. olívaolaj

1 gerezd fokhagyma, kinyomva

só, bors

2 konzerv tonhal, lecsepegtetve

A tonhal kivételével minden hozzávalót keverj össze egy nagy tálban. Végül púpozd a tonhalat a tetejére és lazán keverd el a salátában. Fogyaszd pitával, pirítóssal, kuszkusszal, vagy magában!

Forrás: Eat-Yourself-Skinny

Csokis süti csicseriborsóból

Hozzávalók:

1 konzerv (400 g) csicseriborsó lecsepegtetve

1/3 csésze édesítetlen mogyoróvaj

2 ek kókuszolaj

2/3 csésze juharszirup

1 tk vaníliakivonat

1 tk citromlé

fél tk sütőpor

1/4 tk szódabikarbóna

1/4 tk só

fél tk fahéj

3/4 csésze étcsokichips vagy darabokra tört csoki

175 fokra melegítsd elő a sütőt és bélelj ki sütőpapírral egy tepsit. A csoki kivételével minden hozzávalót dobj az aprítógépbe és keverd simára! Végül keverd a tésztába a csokit, majd oszlasd el egyenletesen a tepsiben. 25-35 percig süsd, majd 1 órát hagyd hűlni, mielőtt felszeletelnéd.

theroastedroot