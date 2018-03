Magyarországra is megérkeznek a „csúnya” zöldségek

Tőlünk nyugatabbra már bevett dolog, hogy a szépséghibás, de ettől függetlenül természetesen ugyanolyan finom és egészséges zöldségeket-gyümölcsöket olcsóbban kínálják a fogyasztóknak, ezzel is csökkentve az élelmiszer-hulladék mennyiségét.

Idén áprilistól pedig már az egyik magyarországi diszkontlánc üzleteiben is találkozhatunk majd a „csúnyaságokkal”. A girbegurba termények megvásárlásával a vevők a hazai gazdákat, termelőket támogatják. Az ilyen terményeket külön jelzéssel látják majd el.

„A magyar gazdaságnak stabil bevételre van szüksége annak érdekében, hogy fejlődhessen. Ezért is döntöttünk úgy, hogy átvesszük a másodosztályba sorolt, girbegurba zöldségeket és gyümölcsöket is a gazdáktól, elsőként a magyarországi diszkontláncok közül. Így nemcsak támogatjuk őket a fenntartható gazdálkodásban, de egyúttal a munkahelymegőrzéshez és -teremtéshez is hozzájárulunk Magyarországon” – fogalmazott Jens-Thilo Krieger, a Penny Market ügyvezetője.