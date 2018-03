Mit szólnál, ha nyalóka formájában látnád vissza a szelfijeidet?

Most végre megtudhatod, milyen ízed is van, ráadásul a családod és a barátaid is kaphatnak belőled. Ha imádsz szelfiket lőni, és még a nyalókáért is odavagy, jó hírünk van!

A Firebox nemrég új szolgáltatással rukkolt elő, amely hatalmas, élethű nyalókát készít szelfik alapján. Mindössze egy saját fotódra és egy rövid leírásra van szükségük, és már készítik is a személyre szabott nyalókát. Tökéletes ajándék lehet a barátaidnak egy akár róluk, akár saját magadról mintázott finomság. De mint minden jónak, ennek is ára van, nem is kevés, 40 font (14 000 forint). Elég borsos, az biztos, de különleges és felejthetetlen ajándék lehet ez bárki számára, ráadásul vegán is.

The Sun