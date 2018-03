Óda a penészhez – a legfranciább francia sajt, a camembert

Napóleon csókja

Vannak feljegyzések, amelyek szerint már a 16-17. században is ismert volt egy, a mai camembert-hez hasonló sajt, de csak a 18. század végén, a francia forradalom idején készült el az első igazi camembert. A legenda szerint a francia forradalom idején a katolikus papság egy része Párizsból a nyugodtabbnak vélt vidékre menekült, köztük Charles-Jean Bonvoust abbéval, aki 1790 végén érkezett Camembert városába. Maria Harel fogadta be, és jóságát a pap azzal hálálta meg, hogy segített neki, hogy a sajtjaival nagyobb sikereket érjen el a helyi piacon.

Adott pár tippet az asszonynak, hogyan javíthatna a sajt minőségén, Maria Hazel ezeket megfogadta, és így született meg az új, finomabb, lágyabb sajt, ami aztán a városról a camembert nevet kapta. (Egyes feltételezések szerint a pap korábban sokat tanulmányozta a Brie sajt készítését, és az onnan ellesett trükköket tanította meg az asszonynak.) A nagy siker még váratott magára, de a 19. század elején már a párizsi arisztokrácia köreiben is egyre többen ismerték a sajtot. Állítólag Napóleonnak is szolgáltak fel camembert sajtot, ami annyira ízlett az uralkodónak, hogy megcsókolta a csemegét felszolgáló cselédlányt.

Gyógyszertári doboz nyitja meg az utat a világhírhez

III. Napóleon már annyira szerette a camembert-t, hogy Maria Havel vejét ki is nevezte a francia császár hivatalos camembert szállítójává, és ezzel el is indította világhódító útjára a camembert-t. Volt azonban egy aprócska bökkenő: elég sérülékeny volt a sajt, nem nagyon bírta a hosszú szállítást. Több különböző megoldással is próbálkoztak, de végül egy mérnök fejéből pattant ki a tökéletes megoldás: a kerek fadoboz, amiben minőségromlás nélkül szállítható a camembert. Létezett már ilyen doboz, a korabeli gyógyszertárakban csak „tiroli doboz” néven ismert fadobozokba leginkább gyógyszert csomagoltak, és ezek adták az ötletet a mérnöknek, hogy esetleg a sajt esetében is jól lehetne használni őket. Így is lett, végül gépesítette a dobozok előállítását, amivel új lehetőségek nyíltak a kis kerek sajtok előtt.

A sajt természetes érési folyamatai azonban a dobozban sem állnak le, a távolságokat így is megérezte, így mire megérkezett Angliába egy sajtszállítmány, addigra már teljesen érett, krémes állagú lett a camembert. Ezért a mai napig igaz, hogy a franciák a “moitié affin” (félig érett) camembert-t kedvelik, míg az angolok számára a már teljesen érett, krémes állagú sajt az ideális.

A penész 50 árnyalata

Ahogy egyre népszerűbb lett az országban a sajt, egyre több helyen kezdtek camembert-t gyártani, ami először nagyon hízelgő volt a normandiai sajtkészítő mesterek számára, ám egy idő után silányabb minőségű sajtok is felbukkantak a piacon, ezért az eredeti termék védelme érdekében létrehozták az eredeti normandiai camembert-sajtot védő egyesületet, és a 20. század elején le is fektették a camembert előállítására vonatkozó pontos szabályokat.

Az eredetvédelemmel védett Camembert de Normandie lágysajtok csakis Normandia egy szigorúan meghatározott területéről származó nyers tehéntejből (au lait cru) készülhetnek, és a tejet csakis helyben dolgozhatják fel, a sajtot helyben érlelhetik. A sajt 11 cm átmérőjű, 3 cm magas, kerek, a tömege 250 g. Egy darab eredetvédett camembert sajt elkészítéséhez 2 kg nyers teljestej szükséges. Hagyományosan viaszos papírba csomagolják, majd fadobozba helyezik, ahol tovább érik. Zsírtartalma 45%. Textúrája meszes, folyós, puha, lágy, enyhén-érlelt és rugalmas. Kérge hamvas, színe sápadt-sárga. Zamata vajas, krémes, tejes, édes. Aromája földes. A normandiai Camembert régióban évente alig több, mint ötezer tonna hagyományos eljárással, nyers tejből készített camembert sajtot termelnek, amit a világ majdminden országába exportálnak

Mitől függ a sajt színe? A penészgombáktól. A kéreg színe az érés során a fehértől a kékig, zöldig, vagy szürkéig változhat, de maradhat fehér is. A Normandiában elterjedt gombáktól a sajt leginkább szürkésszöld színárnyalatú. Kezdetben rúzsflórával (vörös penésszel) érlelték a sajtot, akkoriban a camembert színe leginkább a kék és a szürke között volt, barnás-vörös foltokkal. Majd a 20. század elején a laboratóriumok elkezdték népszerűsíteni azt a fehérpenész fajtát (Penicillium candidum), mely már az ipari termelést is megkönnyítette, és amitől fehér színű lett a camembert.

Gyümölccsel vagy sütve, burgundival vagy almaborral

A camembert-t magában, szőlővel, almával vagy más szezonális gyümölccsel, esetleg dió, pisztácia kíséretében, vagy balzsamecettel, mézzel megcsorgatva érdemes megkóstolni. Isteni finom erdei piros gyümölcsös lekvárokkal párosítva, de nagyon jó gratinírozva is. Franciaországban népszerű a calvados-szal készített camembert is. Ilyenkor napokra beáztatják a sajtot, majd ezután diós zsemlemorzsában forgatják meg.

A camembert sajtot nem csak magában vagy almaborból készített párlatba pácolva lehet fogyasztani, hanem olvasztva, rántva, mártásként elkészítve is kiváló. A camembert sajthoz jó fűszer a fokhagyma, illetve a zöld fűszerek közül a kakukkfű, a rozmaring és a bazsalikom. Nagyon kellemes egy kis rózsaborssal vagy szerecsendióval fűszerezve.

Brie vagy camembert? Könnyű összekeverni a camembert-t és a Brie-t, pedig nem ugyanaz a két sajt. A brie az Ile De France régió szülötte, míg a camembert hazája Normadia. Amíg a brie a Brevibacteriumnak köszönheti egyediségét, addig a camembert-ben a Penicillium camemberti dolgozik. Egy Brie guriga átmérője kb. 35 cm, és legtöbbször nem is hengerben, hanem “tortaszelet” formában árulják. A camembert kisebb, kb. 11-12 cm-es gurigákban kerül forgalomba, fából készült dobozokban.

Fűszeres camembert a sütőből

Hozzávalók:

2 gerezd fokhagyma

1 evőkanál fehérbor

pár szál kakukkfű

pár csipet őrölt bors

1 evőkanál olívaolaj

1 db camembert

A sütőt előmelegítem 200 fokra, majd az alufóliából akkora darabokat tépek, hogy a sajtok beleférjenek. A sajtok tetejét késsel kilyuggatom, majd fokhagymacsíkokat tömködök a lyukak egy részébe, a másik részébe kakukkfűágacskákat. Mindegyik sajtra lottyantok 1-1 ek olivaolajat és fehérbort, majd az alufóliát buggyosan összefogom. Sütőbe tolom, és 20 percig sütöm. A batyukból tunkolhatjuk friss kenyérrel. Ha autentikusak szeretnénk lenni, baguettel.

Camembert-es krokett

Hozzávalók:

20 dkg camembert

20 dkg burgonya

3 evőkanál liszt

1 tojás

1 tojássárgája

2 dkg vaj

zsemlemorzsa

olaj a sütéshez

Főzzük meg héjában a burgonyát, majd pucoljuk meg, és még melegen villával törjük át. Keverjünk hozzá a lisztet, a tojássárgáját, és morzsoljuk el benne a vajat. Vágjuk fel a camembert sajtot 2×2 cm-s kockákra. A krumplis tésztából lisztezett kézzel gyúrjunk gömböket a sajtkockák köré. Forgassuk meg tojásban, majd zsemlemorzsában a gömböket, és forró olajban süssük ki.

Camembert sajttal töltött csirkemell

Hozzávalók 4 személyre:

60 dkg csirkemellfilé

20 dkg camembert sajt

20 dkg szeletelt bacon

2 szem narancs

fél kínai kel

1 kisebb gránátalma

1 kis fej hagyma

só, frissen őrölt bors

fél dl fehérborecet

fél dl olívaolaj

A csirkemelleket késsel vágjuk úgy be, hogy szét tudjuk nyitni nagyobb szeleteknek. Négy szeletet készítsünk így elő. Sózzuk, borsozzuk. A camembert sajtot vágjuk négy részre, töltsük a húsokba, majd tekerjük fel őket, és tekerjük be baconnal. 200 ˚C-os sütőben lefedve süssük 30 percet, majd 230 ˚C-on 10-15 perc alatt pirítsuk meg a bacont. Közben készítsük el a salátát: a narancsot szedjük gerezdekre, filézzük ki (távolítsuk el a hártyákat), majd forgassuk össze a gránátalma magjaival, a feldarabolt kínai kellel és az aprított hagymával. Az ecetet és az olívaolajat keverjük össze, és öntsük a salátára, majd sózzuk, borsozzuk. A hús mellé kínáljuk!

Camembert-es gombóc szilvalekvárral

Hozzávalók 20 gombóchoz:

70 dkg krumpli

kb. 20-25 dkg liszt

1 egész tojás

csipet só

20 dkg camembert

10 dkg zsemlemorzsa

4 ek. olaj

szilvalekvár a tálaláshoz

A krumplit főzzük héjastól puhára, amikor meghűlt, hámozzuk meg, villával törjük össze, hagyjuk langyosra hűlni. Adjuk hozzá a tojást és annyi lisztet, hogy gyúrható tésztát kapjunk. Lisztezett felületen nyújtsuk ki a tésztát 1 cm vastagra, vágjunk 20 darab négyzetet a tésztából, mindegyik közepére helyezzünk 1-1 sajtkockát. A morzsát az olajban pirítsuk közepes aranybarnára. Lisztezett kézzel formázzuk gombóccá a négyzeteket, majd lobogó, sós vízben főzzük 1 percig, miután feljöttek a víz tetejére. Szűrőkanállal szedjük át a gombócokat a pirult morzsába, forgassuk meg benne, azonnal tálaljuk. Kínáljunk mellé szilvalekvárt!

Sült camembert diós-meggyes szósszal

Hozzávalók 2 személyre előételként:

25 dkg camembert

2 ág friss kakukkfű

3 evőkanál száraz pezsgő vagy fehérbor

só, frissen őrölt bors

A szószhoz:

1 evőkanál kristálycukor

7 dkg dió

1 dl portói vagy konyak

1 marék aszalt meggy

A camembert sajtot késsel megböködjük, a résekbe tömködjük a kakukkfű leveleit. A sajtot egy akkora alufóliára ültetjük, amiből batyut tudunk majd készíteni. Ráöntjük a pezsgőt/bort, sózzuk, borsozzuk, a batyut felül összefogjuk, és 200 °C-on 30 percig sütjük.

Közben a cukrot egy serpenyőbe szórjuk, közepes lángon felolvasztjuk, karamellizáljuk. Rászórjuk a durvára vágott diót, ráöntjük a portóit/konyakot, hozzáadjuk a meggyet. Néhány percig pároljuk, míg szósszerű állaga lesz. A sajtot ezzel kínáljuk, adhatunk mellé friss bagettet is.

Leveles tésztában sült camembert

Hozzávalók:

1 db, kenéshez tojás

1 csomag leveles tészta

2-3 evőkanál lekvár

1 db camembert

A tésztát kiterítjük és megkenjük a lekvárral, majd rátesszük a sajtot és becsomagoljuk. A tetejét megkenjük tojással, és 180-200 fokos sütőben pirosra sütjük. Melegen megesszük.

Camembert-es-sonkás-almás melegszendvics

Hozzávalók 2 nagy szelet kenyérhez vagy 6 karika bagetthez:

12,5 dkg camembert sajt

4 nagyobb szelet főtt sonka

1 alma – kimagozva, meghámozva, felkarikázva

vaj

bors

metélőhagyma

kenyér vagy karikákra szeletelt (vastag) bagett

Megpirítjuk a kenyeret, majd megkenjünk vajjal. Ráhelyezzük az almaszeleteket, arra a sonkát, végül befedjük a camembert sajttal. Aranysárgára sütjük (grillben és sütőben egyaránt lehet), kevés borssal, aprított metélőhagymával megszórva tálaljuk. Tipp: a sonka és az alma helyett áfonyalekvárral is kombinálhatjuk a camembert-t, úgy is nagyon finom lesz a végeredmény.

Camembert torony

Hozzávalók 4 személyre:

4 db 10 dkg-os camembert sajt

10 dkg natúr krémsajt

2 gerezd fokhagyma

fél csokor petrezselyem

12 szelet vékony sonka

1 marék bazsalikomlevél

2 szem paradicsom, felkarikázva

só, fehér bors

A camembert-t keresztben három lapba vágjuk. A krémsajtba belekeverjük az aprított fokhagymát és petrezselymet. A camembert alsó és középső rétegét átkenjük az ízesített krémsajttal, majd rétegesen ráhelyezzük a vékonyra szeletelt sonkát, néhány bazsalikomlevelet és a sóval, borssal ízesített paradicsomkarikákat. Az egészet egymásra pakoljuk, a tetejére pedig egy sonkarózsát formázunk.