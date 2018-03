Nem is olyan nehéz: tortát sütni mindenki tud!

Vannak természetesen bonyolult, cukrászati remekművek, amelyekhez tényleg rengeteg rutin és speciális eszköz is kell, de nagyon sok olyan torta is van, amit bárki el tud készíteni, aki már használta a sütőjét, és akinek van néhány keverőtála és egy tortaformája otthon.

Eszközök tortasütéshez

Mielőtt még rátérnénk az alapreceptre, pár szót ejtsünk az eszközökről. Mérleg, keverőtál, sütőpapír és mércés pohár szinte minden süteményhez kell, így a tortákhoz is, de ezeken kívül is van 2-3 eszköz, amire még szükség lesz.

Régen a nagymamák még lábasban sütötték a tortákat, de ma már rengeteg különféle tortaformát lehet kapni, így érdemes egyet beszerezni ilyen jeles alkalmakra. A tortaforma lehet fém (általában csatos) vagy szilikon is, a fémet mindig ki kell vajazni és lisztezni (vagy sütőpapírral kell kibélelni), hogy ne ragadjon bele a tészta, a szilikonnal nincs semmi dolgunk, abból szépen ki fog jönni a sütemény. Különféle méretű (és alakú) tortaformák vannak, a receptek legtöbbször 18 vagy 26 cm átmérőjű tortaformákra vannak számolva, ez a két méret egyébként jól át is váltható. A 18 cm-esre megadott mennyiségek dupláját kell venni, ha 26 cm átmérőjű tortát szeretnénk sütni.

A tojások, habok felverését megoldhatjuk kézi habverővel is, de könnyebb gépivel. Nem kell óriási robotgép, a legolcsóbb elektromos habverő is jó szolgálatot tud tenni, pár ezer forintért már lehet ilyet venni, nagyon hasznos társ a sütirajongóknak.

Érdemes beszerezni egy spatulát vagy kenőkést, amivel szépen el lehet majd simítani a krémeket, és a habzsák is nagyon hasznos eszköz, a különféle kis csövekkel gyönyörű mintákat lehet formázni. Ha nincs habzsák, akkor akár egy nejlonzacskóból is lehet habzsákot szerkeszteni, csak egy apró lyukat kell vágni az egyik sarkán, és azon keresztül kinyomni a zsákba töltött krémet. Nem lesz hullámos és csillag alakú, de túlélő megoldásnak tökéletes.

A tészta

A torta alapja mindig egy tészta, ami legtöbbször valamilyen piskóta, vagy kevert tészta, de lehet annál sűrűbb, brownie-típusú csokis massza, vagy a sajttortáknál, túrótortáknál gyakran használt vajas-kekszes alap is. Mi most a piskótás tortákkal fogunk foglalkozni. Ezekben is rengeteg lehetőség van, lehet az alap hagyományos sárga piskóta, készülhet kakaós piskóta, de ha a liszt egy részét darált mandulára, dióra, mogyoróra cseréljük, akkor még tartalmasabb lehet az alaptészta is.

Egy egyszerű, kétszintes torta lesz most a minta, melynek alapját két tortaformában sütöttem meg, de természetesen meg lehet sütni egy formában is, csak akkor félbe kell majd vágni, ha kihűlt a tészta. (Sőt, ha egyben sütitek meg ezt a mennyiséget, akkor akár három részre is vághatjátok, így 3 emeletes lesz a torta)

Alap piskóta recept tortához:

Hozzávalók (két szintes, 18 cm átmérőjű tortához):

5 egész tojás

15 dkg cukor

15 dkg liszt

csipetnyi só

Előmelegítjük a sütőt 180 fokra (alsó-felső sütés), és előkészítünk egy tortaformát.

A tojásokat (egészben, nem szétválasztva) habosra keverjük a cukorral, majd hozzáadjuk az átszitált lisztet a csipetnyi sóval együtt, és alacsony fokozaton azt is hozzákeverjük. A masszát az előkészített tortaformá(k)ba simítjuk, és megsütjük. Ha kettéosztjuk a masszát, és két formában sül, akkor elég kb. 25 perc, ha egyszerre sütitek meg egy formában ezt az adagot, akkor 35-40 perc a sütési idő. Tűpróbával teszteljük, hogy megsült-e – ez azt jelenti, hogy egy tűt, vagy pálcikát beleszúrunk a közepébe, ha ragad a tűre tészta, akkor még nincs kész, de ha nem ragad rá semmi, akkor elkészült, megsült.

A kész süteményalapot hűlni hagyjuk, és csak akkor vágjuk félbe és csak akkor kezdjük tölteni, ha teljesen kihűlt. Ha kicsit púpos lett a tortalap közepe, akkor pár perc hűlés után, még melegen érdemes megfordítani a lapot, vagy ha így sem múlik el a púp, akkor akár le is lehet óvatosan vágni a púpot, hogy sima, egyenletes felületet kapjunk. Ezt egy egyszerű késsel is meg lehet tenni, de vannak különféle speciális, húros eszközök is – azokkal még könnyebb a lapokra vágás.

Töltelék és díszítés

A tortalapok tehát elkészültek, kihűlt a süti, jöhet a töltelék! Itt aztán teljesen elengedhetjük a fantáziánkat, rengeteg lehetőségünk van. Legtöbbször valamilyen vajas vagy mascarponés krém kerül a tortalapok közé, de van, amikor egyszerűen csak lekvárral kenjük meg a lapokat, kicsit nagyobb rutinnal pedig akár mousse krémeket is lehet használni. Arra kell csak figyelni, hogy elég legyen a krém, jusson a tortalapokra, a torta tetejére és akár a torta oldalára is (bár mostanában nagy divat a „pucér torta”, vagyis a naked cake, aminek épp ez a lényege, hogy az oldala nincs bevonva, hanem szépen látszanak a rétegek).

via GIPHY

Nálam most az alsó szintre került egy vékony réteg Nutella, majd rá egy kis narancsos mascarponekrém, az oldalára és tetejére pedig csokikrém.

Csokikrém

Hozzávalók:

40 dkg étcsokoládé

3 dl habtejszín

8 dkg puha vaj

A tejszínt felmelegítjük, belekeverjük a kockákra tört csokit, és kevergetjük, míg teljesen elolvad. Hozzáadjuk a vajat, elkeverjük, majd hagyjuk kihűlni a krémet, ha már nem meleg, hűtőbe tesszük. Ha jól lehűlt, kézi habverővel kihabosítjuk, hogy nyomható krémet kapjunk.

Narancsos macarponekrém

Hozzávalók:

50 dkg mascarpone

8-10 dkg porcukor

1 narancs reszelt héja és a felének a leve

A krém hozzávalóit egy keverőtálba mérjük, és alaposan kikeverjük.

Túrós töltelék – ha esetleg inkább ezzel töltenéd meg

Hozzávalók:

25 dkg túró

10 dkg cukor

1 citrom reszelt héja

1 dl víz

1 tk. zselatin

3 dl hideg habtejszín

A túrót kikeverjük a cukorral és a citrom reszelt héjával. A tejszínt felverjük, és összeforgatjuk a túróval. A zselatint a hideg vízben megduzzasztjuk, majd forróra melegítjük, és a túrós keverékhez adjuk.

Ha sikerült betölteni a krémet, akkor egy rövid időre hűtőbe kell tenni a tortát, hogy könnyebb legyen aztán díszíteni. Díszíteni, vagyis befejezni a művünket. Ez a legjobb rész, a cicomázás, itt már tényleg bátran kreatívkodhatunk. A legegyszerűbb megoldás, ha porcukorral, kakaóporral szórunk a torta tetejére különféle sablonok segítségével jópofa mintákat, de habzsákkal is rengeteg szép formát nyomhatunk a torta tetejére és oldalára tejszínhabból, vagy a torta ízvilágához passzoló krémekből. Kerülhet a torta tetejére olvasztott csoki, vagy csokidarabka, színes díszek és saját készítésű trüffelgolyók, és a mostanában divatos különböző ízű és alakú csokidarabok is nagyon jól mutatnak a tortákon. Marcipánnal és fondant-nal is be lehet vonni, de ezt már inkább a haladóknak ajánljuk, elsőre nem érdemes egyből Elza hercegnőt vagy Mancs őrjáratot bevállalni – csak nagyon-nagyon ügyeseknek. A torta tehát elkészült, már csak gyertya kell rá, és kész is!