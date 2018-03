Kiadós ebéd húsmentesen: padlizsános shakshuka

Egy vegetáriánus is lehet hedonista – főleg ha ilyen fogásokkal kényezteti magát és családját, mint ez a libanoni shakshuka. A közel-keleti lecsóként is definiált egytálba ezúttal egy kis padlizsán is került, attól még finomabb és laktatóbb lett a végeredmény. Íme, a recept:

Padlizsános shakshuka

Hozzávalók (6 adaghoz):

olívaolaj

2 padlizsán, felkarikázva

fél lilahagyma, felszeletelve

1 gerezd fokhagyma, felaprítva

8 nagyobb koktélparadicsom, felkockázva

125 ml paradicsomlé

fél tk. só

fél tk. bors

fél tk. római kömény

6 tojás

100 g morzsolt fetasajt

petrezselyem

pita kenyér

Elkészítés:

200-220 fokra melegítsük elő a sütőt. Az olívaolajat hevítsük fel a serpenyőben. Fűszerezzük be a padlizsán szeleteket és 3-4 perc alatt pirítsuk át mindkét oldalukat. Tegyük félre. Két evőkanál olívaolajat hevítsünk fel ismét, és pirítsuk át rajta a hagymát, majd kis lángon hagyjuk puhulni. Keverjük hozzá a fokhagymát is. Ezután adjuk hozzá a paradicsomot és főzzük 8 további percig. Öntsük hozzá a paradicsomlevet, fűszerezzük be, majd 5 percig főzzük. A padlizsánszeletek felét pakoljuk egy tepsibe, majd kanalazzuk rá a paradicsomszósz felét. A maradékból készítsünk rá egy második réteget. Az étel tetejére üssük rá külön-külön a tojásokat, majd morzsoljuk az egészre a fetát. 5 perc alatt süssük készre a forró sütőben, majd tálaljuk petrezselyemmel megszórva, meleg pita kenyérrel.

independent