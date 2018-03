Ez a gluténmentes kakaós keksz a legújabb kedvencünk

Mindig jó, ha fel van töltve a kekszes doboz. Elvihetjük magunkkal a játszótérre, kirándulásra, de elővehetjük akkor is, ha váratlan vendégek toppanak be, vagy csak nassolni szeretnénk egy picit. Most épp ez a gluténmentes keksz a legújabb kedvenc.