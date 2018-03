Megdöbbentő dolog derült ki a palackozott ásványvizekről

Apró műanyagszemcséket mutattak ki a kutatók a világ legnépszerűbb palackozott ásványvizeiben egy 9 országra kiterjedő vizsgálat keretében. A fredoniai New York Állami Egyetem kutatói 250 palackozott vizet vizsgáltak meg Brazíliában, Kínában, Indiában, Indonéziában, Kenyában, Libanonban, Mexikóban, Thaiföldön és az Egyesült Államokban. Többek között az Aqua, az Aquafina, a Dasani, az Evian, a Nestle Pure Life és a San Pellegrino márkák palackozott vizeiből vett minták 93 százalékában mutattak ki műanyag szennyeződést, például polipropilént, nejlont és polietilén-tereftalátot (PET) szakemberek.

A kutatók úgy vélik, a szennyeződés, azaz a műanyagrészecskék többsége a palackozási eljárás folyamán (magából a palackból és a kupakból) kerül a termékekbe.

A szakemberek szerint a csapvíz gyakorlatilag biztonságosabb, mint a palackozott víz. Egyelőre nem tudni pontosan, hogy milyen kockázatokat jelent az emberi szervezetre az ilyen mértékű szennyezettség.