Kezdődik! Újra itt a medvehagymaszezon!

De miért pont medvehagyma?

Népi hiedelmek szerint azért hívják így, mert a tavasszal ébredő medvék félálomban medvehagyma után tapogatóznak, hogy a hosszú pihenés után a zöld levelek segítsenek megtisztítani a szervezetüket, és felkészíteni a tavaszra. Mások szerint nevét hatalmas, medveerős gyógyerejéről kapta. Az mindenesetre tény, hogy nagyon egészséges, értékes alapanyag, és az emberi szervezetnek is jót tesz a tavasz elején.

Igazi immunerősítő vitaminbomba. Fő hatóanyaga az allicin, ami a fokhagymában is megtalálható (angolul úgy is hívják, hogy vadfokhagyma), és a medvehagymában is igazi természetes antibiotikumként működik, mindenféle vírus, baktérium és gomba ellen hatékony. Egy esetleges tavaszi méregtelenítő kúrába is beépíthető, mert tisztítja a vesét és a húgyhólyagot.

Medvehagyma – szedd magad, de légy óvatos!

A medvehagymát akár mi magunk is begyűjthetjük, elég egy tavaszi túrát szervezni Pécs környékére, és nem lesz gondunk rá. Bár egyértelműen a Mecsek a magyar medvehagyma-központ, sok más helyen is lehet találni. A Bakony is népszerű medvehagyma-lelőhely, és sokan emlegetik Pusztamarót környékét vagy a Sopron közelében lévő Balfot is (itt egyébként medvehagyma fesztivált is szoktak rendezni).

Nem lehet elégszer hangsúlyozni azonban, hogy a gyűjtési magánakciók során nagyon meg kell nézni – és szagolni! – mit szedünk, a növény ugyanis összekeverhető a gyöngyvirággal, ami viszont mérgező!

Amire figyelni kell:

A levelek fonákja a medvehagymánál matt, míg a gyöngyvirágnál fényes, de ha ez alapján még bizonytalan lennél, akkor csak szagold meg a leveleket, és tudni fogod, hogy mivel van dolgod. A legegyszerűbben az illatról különböztethető meg a medvehagyma és gyöngyvirág, hiszen míg a medvehagyma illata erősen emlékeztet a fokhagymára, addig a gyöngyvirág leveleinek alig érezhető az illata.

Ha nem medvehagymát szedtél, hanem gyöngyvirágot, moss kezet, ha már fogyasztottál belőle, azonnal fordulj orvoshoz. A gyöngyvirágban található méreg a vérkeringésre és szívműködésre hat – már két-három levél elég ahhoz, hogy súlyos szívműködési zavart okozzon. Hatására lassú pulzus, hasi fájdalmak jelentkeznek, hasmenés lép fel.

Mivel a medvehagyma évelő növény, gyűjtésekor figyelni kell arra, hogy a hagymát ne tépjük ki a földből, és egy tőről csak a levelek felét takarítsuk be, így biztosíthatjuk a következő évi utánpótlást is.

Zöldségesnél – csak a szépet, illatosat

Ha nincs a környéken medvehagyma-mező, akkor a piacon is be lehet szerezni, sőt, az utóbbi évek sikereinek köszönhetően ma már szinte minden hipermarketben is kapható a medvehagyma. Ilyenkor is érdemes megnézni, mit választunk: a levelek legyenek élénk, erőteljes zöld színűek, frissek és már finom dörzsölésre is élénk fokhagymaszagot kell éreznünk – onnan tudhatjuk, hogy nemrég szedték, és még friss.

Semmiképpen sem szabad megvenni a csokrokat, ha nem érezzük a fokhagyma illatát (ez nem csak azt jelzi, hogy nagyon régen szedték, hanem akár a mérgező gyöngyvirág levelei is lehetnek), illetve akkor, ha szemmel láthatóan kártevők pusztították. A leveleken megjelenő foltok, nyálka, kellemetlen, bűzös illat már a romlást jelzi, ezeket se vásároljuk meg.

Más a helyzet a szemre épnek tűnő, de már fonnyadó levelekkel. Ezek nem romlottak, de már nem is frissek. Ha nem találunk jobbat, ezeket a leveleket is nyugodtan megvehetjük, értékes tápanyagaiból még csak nagyon keveset vesztett. Bár salátának ezek már nem lesznek jók, de még süthetünk belőle kenyeret vagy pogácsát.

Aranytartalék a medvehagymamentes napokra

A friss medvehagymát érdemes minél előbb felhasználni – ha lehet, a vásárlástól (vagy a gyűjtéstől) számított maximum egy napon belül. Ha nem fogy el mind, mert olyan sokat szedtetek, akkor tiszta, pamut konyharuhába tekerve a hűtőszekrény zöldségtároló rekeszében két-három napig tárolhatjuk.

Nagyobb mennyiség esetén érdemes rászánni egy pár órát, és eltenni kisebb adagokban, hogy akkor is legyen majd otthon, ha vége lesz a szezonnak. A levelek szárítva, majd mozsárban megtörve hónapokig szolgálhatnak fűszerként, de akár vajkrémet is készíthetünk belőle, amely a mélyhűtőben hetekig is eláll. A friss, egészséges leveleket apróra vágva, jégkockatartóba tömködve kevés vízzel le is fagyaszthatjuk, így értékes anyagainak károsodása nélkül akár ősszel is friss medvehagymánk lehet, amit levesbe vagy főzelékhez használhatunk fel.

Mire használjuk a medvehagymát?

Fogyasztható nyersen, főzve, sütve, akár egy komplett napi menüt is összeállíthatunk medvehagyma ihlette ételekből. Nagyon jó fűszere a különféle krémeknek: kerülhet körözöttbe, sajt- és tojáskrémekbe, pestókba, levesek ízesítésére is használhatjuk, sőt készülhet belőle medvehagyma-krémleves is, és akár a levesek díszítésekor is bevethetjük. Tésztaételeket, főzelékeket is feldobhatunk egy kis medvehagymával, de tehetjük húsok olajos pácába is (sőt, akár medvehagymaolajat is készíthetünk házilag), sőt, fasírtok masszájába, húsok töltelékébe is tehetünk aprított medvehagymát.

Sütőbajnokok bátran belesüthetik a kedvenc kenyér vagy kiflireceptbe is, és nagyon finom a medvehagymás pogácsa is. Mutatunk is néhány receptet!

Medvehagymás burgonyakrémleves

Hozzávalók:

40 dkg burgonya

1 l zöldségalaplé

0,05 kg medvehagyma

só, bors,

0,1 l tejszín

citromlé

0,05 kg vaj

Két-három szem burgonyát megfőzök zöldség alaplében, amikor már majdnem kész, hozzáadom a medvehagyma nagy részét durvára vágva. Lepürésítem botmixerrel, majd hozzáadom a tejszínt. Éppen csak egyet rottyanjon a tűzön. Sóval és borssal ízesítem, majd hideg Rama-val dúsítom, ettől szép, bársonyos lesz az íze és az állaga. Tovább nem is melegítem, viszont egy fél citrom levét is belecsavarom, mert az szerintem kiválóan élénkíti ezt az amúgy kissé lusta levest.

A csészében a levest a finomra vágott meghagyott medvehagymalevéllel tálalom, de mehet rá pár csepp petrezselyem-, vagy snidlingolaj is.

Ricottás lasagne medvehagymával

Hozzávalók:

1 fej vöröshagyma

400 g darabolt hámozott konzervparadicsom

1 kis csokor bazsalikom

3 dkg vaj

3 dkg liszt

3 dl tej

20 dkg ricotta

1 csokor medvehagyma

25 dkg lasagnetészta

só

olívaolaj

5 dkg ementáli sajt

Az apróra kockázott vöröshagymát olívaolajon puhára dinszteljük, hozzáadjuk a darabolt paradicsomot, az aprított bazsalikomot, sózzuk, borsozzuk, egyet forralunk rajta. Félretesszük a mártást. Besamelt készítünk: az olvasztott vajon megfuttatjuk a lisztet, fokozatosan felöntjük a tejjel, közepesen sűrűre főzzük a mártást, és sózzuk, borsozzuk. A kész besamelben elkeverjük a ricottát, beletesszük a megmosott, lecsöpögtetett, felcsíkozott medvehagymát. Botmixerrel úgy keverjük a szószt, hogy a medvehagyma kis darabokban megmaradjon. (Ha nincs botmixerünk, késsel vágjuk egészen apróra.) Tűzálló tál alját megkenjük a medvehagymás szósszal, lasagnelapot rétegezünk rá, ezt előbb medvehagymás szósszal kenjük meg, majd megcsepegtetjük a paradicsommártással. Folytatjuk a rétegezést, amíg a hozzávalók tartanak, a tetejére medvehagymás szósz kerüljön, majd megszórjuk reszelt sajttal. Alufóliával lefedjük, 220 fokos sütőben 30 perc alatt összesütjük, az utolsó 10 percre levesszük a fóliát.

Medvehagymapestós spagetti roston sült csirkemellel

Hozzávalók 4 személyre:

2 egész csirkemellfilé

só, frissen őrölt bors

1 csokor medvehagyma

1,5 dl olívaolaj + a csirkemell sütéséhez

negyed citrom

5 dkg frissen reszelt parmezán

40 dkg spagetti

A csirkemelleket szeleteljük fel, enyhén sózzuk be, szórjuk meg frissen őrölt borssal. A medvehagymát késsel vágjuk apróra, tegyük a botmixer táljába, adjuk hozzá az olívaolajat, pár csepp citromlevet, kevés sót, frissen őrölt borsot. Turmixoljuk le az öntetet! A parmezánt reszeljük le, keverjük el az öntettel! Forraljuk fel a tészta vizét! Amikor forr, sózzuk, adjuk hozzá a tésztát, főzzük ki. A csirkemellszeleteket süssük ki hirtelen felforrósított teflonserpenyőben, kevés olajon. A megfőtt tésztát szűrjük le, keverjük el a medvehagymapestóval. A csirkemellel tálaljuk.

Medvehagymás-fetás muffin

Hozzávalók:

30 dkg liszt

1 csomag medvehagyma

20 dkg feta

1 piros kaliforniai paprika

1 tojás

3,5 dl tej

5 dkg vaj

1 ek. reszelt parmezán

1 tk. szódabikarbóna

ízlés szerint só, bors

Melegítsd elő a sütőt 180 fokra. Olajozd ki vagy papírral béleld ki a 12 darabos muffinos sütőtálat. Mérd ki egy nagyobb tálba a lisztet, keverd hozzá a szódabikarbónát, a felaprított fetát, kaliforniai piros paprikát és a friss tavaszi medvehagymát. Egy másik edényben robotgéppel keverd habosra a tejet, a tojást és az olvasztott vajat, majd keverd hozzá a lisztes zöldségekhez, sajthoz. Ha szükséges, sózd, borsozd ízlésed szerint. Az ötperces medvehagymás recept hozzávalóiból összeállított tésztát oszd el a 12 mélyedésben, majd told az előmelegített sütőbe, és cca. 25 perc alatt süsd szép pirosra.

Medvehagymás–túrós rétes

Hozzávalók:

1 csokor medvehagyma

20 dkg juhtúró

25 dkg tehéntúró

2 ek. búzadara

1 egész tojás + 1 tojássárgája a kenéshez

só, frissen őrölt bors

6 réteslap

5 dkg vaj, olvasztva

A medvehagymát csíkozzuk fel vékonyra. A túrókat keverjük össze, keverjük el a medvehagymával, a darával, az egész tojással, sózzuk, borsozzuk. A réteslapokat kenjük meg olvasztott vajjal, 3-3 lapot rétegezzünk egymásra, töltsük meg őket a túrós töltelékkel. Szorosan tekerjük fel mindkét rétest. Kenjük meg a tetejüket az 1 evőkanál vízzel elkevert tojássárgájával, és 180 °C-ra melegített sütőben süssük 25 perc alatt ropogósra.

Medvehagymás avokádókrém

Hozzávalók:

1 nagyobb érett avokádó

1/2 lime facsart leve

6-8 nagyobb medvehagymalevél

5 ek. olívaolaj

só

frissen őrölt bors

4 koktélparadicsom

Az avokádót megtisztítjuk, magját kiszedjük. A húsát felkockázzuk, a lime levével meglocsoljuk, majd az olajjal, a medvehagymalevelekkel összeturmixoljuk. A paradicsomokat megmossuk, felkockázzuk, és az avokádókrémhez keverjük. Sóval, borssal ízesítjük.

Medvehagymás pogácsa

Hozzávalók:

50 dkg liszt

25 dkg vaj

3 dkg élesztő

1 dl tej

1 kk. cukor

2 púpozott kávéskanál só

2 tojássárgája

1 dl tejföl

1 csokor medvehagymalevél

+ még egy tojássárgája sütés előtt a pogácsák tetejére

(Célszerű este begyúrni, egész éjjel hűtőben pihentetni, és másnap kisütni.)

1. A langyos tejben felfuttatjuk az élesztőt a cukorral. Közben a lisztet a sóval és a vajjal elmorzsoljuk, a közepébe mélyedést csinálunk, beleöntjük az élesztős masszát, a tejfölt, a tojássárgákat, és összegyúrjuk, majd hideg helyre tesszük.

2. A medvehagyma szárait levágjuk, leveleit lemossuk és apróra vágjuk.

3. A tésztát kb. fél cm vastagra nyújtjuk, rászórjuk a hagyma felét és feltekerjük, mint a bejglit. A rúd két végét kicsit benyomkodjuk, hogy a hagymalevelek ne szóródjanak ki, és egyik végét felülre, a másikat aláhajtjuk, és a tetején egy kicsit az egészet lelapítjuk. 20 percig pihentetjük a hűtőben, lezárt edényben, hogy a hagyma erős szaga ne járja át a hűtőt.

4. Kivesszük a hűtőből, újra kinyújtjuk, rászórjuk a hagymalevél másik felét, és ismét feltekerjük, hajtjuk, lapítjuk, hűtőben pihentetjük.

5. A tésztát kb. 1 cm vastagra nyújtjuk, tetejét éles késsel kb. egyharmadáig bevagdossuk, és pogácsákat szaggatunk belőle.

6. Kivajazott tepsire rakjuk, kb. fél óráig pihentetjük, közben a sütőt 210-220 fokra előmelegítjük.

7. A pogácsák tetejét egy tojássárgájával lekenjük, és addig sütjük, míg a teteje szép sárga nem lesz.

Csirkemell medvehagymás szósszal

Hozzávalók:

50 dkg csirkemellfilé

3 dl tejszín

5 dkg vaj

2 szál újhagyma

40 dkg medvehagyma

só, bors

A kettévágott csirkemelleket sózzuk, borsozzuk, majd a vajon mindkét oldalukat szép pirosra sütjük. Kivesszük a húst a serpenyőből, és melegen tartjuk. A visszamaradt zsiradékon megpároljuk a felkarikázott újhagymát. Rádobjuk az apróra vágott medvehagymát, sózzuk, borsozzuk, és néhány perc alatt puhára pároljuk. Hozzáöntjük a tejszínt, néhány perc alatt összeforraljuk. A mártást a csirkemellre kanalazzuk, és rizzsel vagy sült burgonyával tálaljuk.