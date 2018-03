Sorra zárnak be a brit éttermek a Brexit miatt

Több mint tíz neves brit étteremlánc igazgatója is aláírta azt a nyílt levelet, amit étterem-tulajdonosok és vezetők egy csoportja írt Philip Hammond pénzügyminiszternek, bezárásokra és elbocsátásokra figyelmeztetik benne a londoni kormányt.

Bezárási hullám

Egy hónapja magunk is beszámoltunk arról, hogy több mint 12 éttermét kénytelen bezárni Nagy-Britanniában Jamie Oliver, mert hatalmas adósságot halmoztak fel a vállalkozásai. A bezárási hullám nem most kezdődött, tavaly már hat éttermet kellett bezárnia a híres szakácsnak. A lépést már akkor is a Brexit hatására gyengülő fonttal és az emiatt dráguló importköltségekkel indokolták.

A gazdasági helyzet miatt az elmúlt héten éttermeinek harmadát, 94 éttermét zárta be a híres brit pizzalánc, a Prezzo.

Gazdasági vihar

A miniszternek írt nyílt levél aláírói egy közelgő gazdasági viharra figyelmeztetik a kormányzatot, amit a magas bérleti díjak, a növekvő bérköltségek és a „Brexit fűtötte” infláció táplálnak.

Szükségünk van a kormány intézkedéseire, hogy csökkentsük a felesleges költségeket, és elkerüljük a bezárásokat, valamint a kirúgásokat

– írják a levélben.

A kialakult helyzetet jól árnyalja egy múlt héten közzétett kutatás, amiből kiderült, hogy az Egyesült Királyság legjobb 100 étterme közül minden harmadik veszteséges. Ez nem is csoda annak a fényében, hogy szakértők szerint túltelített a brit étterempiac.

