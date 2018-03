Morzsa sem marad majd belőle: mennyei diós-barackos kalács

Mi már most hangolódunk a kalácsszezonra, ez a diós-barackos nagyon jó kezdés lesz, mert kicsit a zserbó ízére is emlékeztet – különösen, ha még egy kis olvasztott csokival is meglocsoljátok. Egyetlen nehézség van a kalácsprojektben: megvárni, míg kihűl!

Hozzávalók:

A tésztához:

50 dkg liszt

1 tasak szárított élesztő

3 dl tej

2 ek. olaj

5 dkg cukor

csipet só

A töltelékhez:

15 dkg darált dió

10 dkg porcukor

néhány ek. sárgabaracklekvár



+ 1 tojás a lekenéshez

Előkészítünk egy tepsit, sütőpapírral kibéleljük. A tejet kicsit megmelegítjük, beleszórjuk az élesztőt, hozzáadunk 1 kk. cukrot és 2 ek. lisztet, és hagyjuk felfutni. A tészta többi hozzávalóját kimérjük, majd a felfutott élesztőt is hozzáadjuk, és gyúrjuk, gyúrjuk, míg össze nem áll a tészta. Ha van dagasztókaros gépünk, akkor azzal dagasztjuk. Ha kell, adunk még hozzá pár evőkanál lisztet, hogy ne legyen ragacsos. A töltelékhez a darált diót elkeverjük a porcukorral. Lisztezett gyúródeszkán kinyújtjuk a tésztát kb. 30×40 cm-esre. Megkenjük a lekvárral, majd rászórjuk a cukros diót. A hosszabbik oldalánál fogva feltekerjük a tésztát, majd az így kapott rúdból kört formázunk, úgy, hogy a végén összeérjen, ott kicsit össze is nyomkodjuk, és ügyesen áthelyezzük a tepsire. Egy éles késsel 1-2 cm-enként bevagdossuk, de vigyázva, hogy csak kb. félig vágjuk be, ne vágjuk el teljesen. Meleg helyen hagyjuk kelni minimum 30 percig. Ha szépen megkelt, lekenjük tojással, és 180 fokos sütőben kb. 25-30 percig sütjük.