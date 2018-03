Így húzzuk ki az első epres sütiig: a legjobb gyümölcsös édességek

Mákos sütik, diós sütik, almás sütik, banános sütik, csokis sütik és mogyorós sütik – felsorolni is nehéz, mennyi finomságot sütöttünk télen is, és tényleg jók ezek a sütemények, de azért kezdenek már komolyan hiányozni a kicsit fanyarabb, nyárias gyümölcsök és a belőlük készült üde sütik. Persze mindennek eljön az ideje, majd májustól beindul a gyümölcsözön, és lesz bőven epres édesség, aztán szépen sorban jön majd a málna-, meggy- és barackszezon, de addig is elővesszük a kamrapolcról a finom lekvárokat, a mélyhűtőből a tavaly eltett utolsó doboz málnát, és ezeket használjuk fel a sütikhez.

Az üdeség érzését már egy kis citrommal is elérhetjük, és a gránátalmát is érdemes kipróbálni egy-két édességben, csodákra képes, higgyétek el! A szép, friss gyümölcsökkel díszített tortákat és csodás pohárkrémeket megtartjuk nyárra, de szerencsére van jó néhány olyan édesség, ami a kiolvasztott málnával vagy a meggybefőttel is nagyon finom lesz.

A legegyszerűbb, ha olyan édességeket választunk, amelyeknek az alapja egy egyszerűbb, édes tészta/krém, mert ezeket nagyon jól kiegészíthetjük a savanykás, gyümölcsös „kísérővel”. Idetartoznak a pohárkrémek, melyek általában tejszínes vagy tejfölös alapkrémből és valamilyen keksz- vagy piskótaféléből állnak. De hasonlóan jó alap lehet a habcsók és a Pavlova-torta is, és ide sorolhatjuk a joghurt-, sajt- és túrótortákat is, mert ezekhez is nagyon jól mennek a gyümölcsös ízek. Csorgathatunk a sütikre lekvárt is, de a kiolvasztott és tűzhelyen picit összefőzött málnával vagy eperrel is nagyon finom lesz bármelyik alapédesség.

Különféle kevert sütemények, tepsis, bögrés sütik, muffinok és kuglófok tésztájába is keverhetünk gyümölcsöket, és a crumble típusú morzsasütiket is „nyáriasíthatjuk” egy picit, ha az alma és a körte mellé teszünk egy adag málnát vagy magozott meggyet. És akkor a csokis sütikről még nem is beszéltünk! Pedig a málnás brownie a világ egyik legfinomabb süteménye – és működik mirelit málnával is!

Citromos pohárkrém gránátalmával

Hozzávalók:

20 dkg tejföl

1 db citrom

3 dl habtejszín

4 evőkanál porcukor

20 dkg babapiskóta

1-2 db gránátalma

1. A tejszínt felverjük, a porcukrot és a citrom héját és levét elkeverjük a tejföllel. Óvatosan hozzákeverjük a tejszínhabot is.

2. Előveszünk 3 db kb. 2 dl-es poharat és összeállítjuk az álmot. Alulra jön egy kis krém, rá pár darabka babapiskóta, rá megint krém, megint piskóta. Egészen a pohár tetejéig. Felül krémmel zárjuk a sort.

3. Hűtőben érleljük 2-3 órán át, tálaláskor megszórjuk gránátalmamagokkal például, de a málna sem lehet rossz, vagy egy kis reszelt csoki sem. Elvégre citromról beszélünk.

Málnás brownie

Hozzávalók:

125 g vaj

100 g étcsoki

50 g tejcsoki

100 g cukor (nálam most barna cukor)

2 tojás

70 g liszt

25 g kakaópor

100-200 g málna

Előmelegítjük a sütőt 180 fokra és előkészítünk egy sütőformát (kb. 20×20-as): sütőpapírral béleljük ki. A vajat egy lábasban megolvasztjuk, majd hozzáadjuk a csokikockákat és a cukrot, és összeolvasztjuk. Egyesével belekeverjük a tojásokat, majd mehet hozzá a liszt és a kakaópor is. A végén hozzákeverjük a málna felét, és átöntjük a sütőformába. A tetejére rászórjuk a többi málnát. Kb. 30 percig sütjük, ha kicsit szilárdabbra szeretnénk, akkor 35 percig. Teljesen kihűlve tálaljuk.

Meggyes crumble

Hozzávalók:

50 dkg magozott meggy

1 kk. fahéj

2 ek. cukor

10 dkg liszt

5 dkg darált mandula

6 dkg vaj

6 dkg cukor

csipet só

vaj a forma kikenéséhez

A piteformát vékonyan kivajazzuk, és az aljába rendezzük a kimagozott meggyet. Megszórjuk a fahéjjal elkevert cukorral. Összeállítjuk a tésztát: a lisztet, a cukrot és a sót elkeverjük, majd gyors mozdulatokkal belemorzsoljuk a vajat. Nem kell, hogy a tészta teljesen összeálljon. Az elkészült tésztamorzsát a cukros-fahéjas meggyekre szórjuk. 180 fokos sütőben 25 perc alatt készre sütjük a meggyes crumble-t.

Málnás-joghurtos muffin

Hozzávalók:

24 dkg liszt

8 dkg cukor

1 pohár görög joghurt

15 dkg málna (lehet fagyasztott is)

2 tojás

0,5 dl olaj

2 tk. sütőpor

csipet só

Melegítsd elő a sütőt 175 fokra. Helyezz sütőpapírkákat a 12 mélyedéses muffinsütő tálba. A fagyasztott málnát olvaszd ki, csöpögtesd le. A friss málnát mosd meg, papírtörlővel itasd le a vizet. Egy nagyobb tálban keverd össze a muffin száraz hozzávalóit, így a lisztet, a cukrot, a sütőport, a sót. Egy másik tálban keverd föl a tojásokat, add hozzá a joghurtot és az olajat, majd öntsd a száraz keverékhez. Nem kell simára keverni, nem baj, ha kissé csomós marad. A málnát viszont óvatosan keverd bele, hogy ne törjön össze. A tésztával töltsd meg a sütőmélyedéseket, majd told a sütőbe, és süsd a muffint 20-25 percig.

Meggyes kuglóf

Hozzávalók 1 közepes méretű kuglóf tésztájához:

15 dkg cukor

1 narancs reszelt héja

15 dkg teljes kiőrlésű búzaliszt

1 csomag sütőpor

15 dkg puha vaj

1 dl tej

1 egész tojás

10 dkg tejföl

1 csipet só

15 dkg finomliszt

A töltelékhez:

10 dkg (lehetőleg süthető fajta) csokoládé

15 dkg lecsöpögtetett, mirelit vagy kompót magozott meggy

A tészta hozzávalóit egy tálban összekeverjük, a kuglófformát előkészítjük, vajazzuk-lisztezzük, ha szükséges. A tészta felét beletöltjük a formába, belenyomkodjuk a meggyet és az apró darabokra vágott csokoládét, majd a tészta másik felével lefedjük. 160-170 °C fokos sütőben kb. 45 percig sütjük.

Citromos kuglóf

Hozzávalók:

25 dkg liszt

25 dkg cukor

25 dkg vaj

3 nagyobb tojás

2 citrom reszelt héja és kifacsart leve

fél zacskó sütőpor

1 dl tejföl

1 dl kefir vagy joghurt

fél mk. só

1 mk. vaníliaaroma

A mázhoz:

10 dkg mascarpone

10 dkg porcukor

1 citrom kifacsart leve

Melegítsd elő a sütőt 170 fokra. Tortaformát bélelj ki sütőpapírral, vagy vajazd körbe, és szórd meg liszttel. A mennyei citromtortához a cukrot a vajjal keverd habosra, majd egyesével add hozzá a tojássárgákat, ezt követően a vaníliaaromát, a citromlevet, majd a kefirt vagy joghurtot, végül a tejfölt. Keverd krémes állagúra. A tojásfehérjéből készíts kemény habot.

Mérőedénybe mérd ki a lisztet, keverd el benne a sót, a sütőport és a reszelt citromhéjat. Add hozzá a vajas krémet, végül a tojáshabot – óvatosan, nehogy összetörjön – szintén keverd a torta tésztájába. Öntsd a sütemény sűrű krémes tésztáját a tepsibe vagy tortaformába, told a sütőbe, és süsd 45-50 percig, amíg szépen megpirul a teteje, és a közepe is megsül.

A sütőt zárd el, de hagyd a süteményt a sütőben, amelynek ajtaját résnyire hagyd nyitva.

Közben készítsd el a mázat, amelyhez a mascarponét keverd habosra a porcukorral, majd add hozzá a citromlevet is. Ízlésesen, szépen elrendezve kend a mázat a még langyos citromtortára. Miután teljesen kihűlt, szeletelve, vanília- és/vagy citromfagylalttal kínálhatod.

Málnás-zabpelyhes morzsasüti

Hozzávalók:

3/4 bögre zabpehely

1 bögre teljes kiőrlésű liszt

1/2 bögre olvasztott vaj

1 bögre porcukor

1/4 bögre barna cukor

2 bögre málnalekvár

1 mk. vaníliaaroma

csipet só

Melegítsd elő a sütőt 175 fokra. Bélelj ki alufóliával egy kerek tortaformát, majd nagyon vékonyan kend meg olajjal. Keverd habosra a porcukrot az olvasztott vajjal és a vaníliaaromával. Add hozzá a lisztet, amelyben elkeverted a csipet sót és a zabpelyhet, ami még az egészségedet is védi. Addig kevergesd, amíg könnyen formálható, omlós tésztát kapsz. Tedd félre a morzsasüti tésztájának nagyjából a harmadát. Simítsd el a zabpelyhes tésztát az előkészített tortaformában, kend meg a málnalekvárral, majd morzsásan szórd meg a félretett tésztával. Told a zabpelyhes sütit a sütőbe, és süsd kb. 35 percig, vagy amíg szépen megpirul a teteje. Szeletelés, tálalás előtt legalább két órát hagyd pihenni.