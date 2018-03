21 éve lejárt müzlit árult a népszerű szupermarket

A coloradói Carelse család idén március 5-én, egy Walmart áruházban vásárolt egy doboz müzlit. Amikor kinyitották, észrevették, hogy valami mintha nem stimmelne vele, de végül elkezdték enni. Az apa, Josiah egy egész tállal megevett belőle annak ellenére, hogy fura íze volt.

Neje, Anthea pár falat elfogyasztása után nézte meg a dobozon a szavatossági időt. Megdöbbenve látta, hogy a müzli 1997 februárjában lejárt.

Family says they bought cereal box with 1997 expiration date https://t.co/XfCfvkFz52 pic.twitter.com/YlxNy5BrDz