Hogy kerül a New York-i metró Budapestre? A Mézeskalácsvárosban minden megtörténhet

Az idei Mézeskalácsváros különlegessége, hogy nagyvárosra jellemző részletek is megjelentek az utcákon. Az alkotók készítettek többek között mézeskalács Áramfejlesztő telepet, Mézeskalácsház-gyárat, mely újrahasznosított panelekből készíti a házait, szaniter parkot, narancssárga mézeskalács kukásautóval. A városban jár a kisföldalatti és a New York-i metró is. A város felett átível a mézeskalács Lánchíd, az északi kerületben található a Vajda Hunyad vára inspirálta mézeskalács királyi vár, a déli kerületben található a bálterem, a cirkusz, a piac és egy neogótikus mézeskalácsvárosi Katedrális is.

A kiállítás 2018. december 22-től 2019. február 23-ig látogatható. Zárva tart 24-én, 25-én, 26-án, 31-én és január 1-jén.