Meztelen fotózást ígért modelljeinek, meglepetésükre ő maga vetkőzött le

Christensen kiváncsi volt, hogyan reagálnak alanyai, ha látják, hogy ő is hasonlóan kényelmetlen helyzetben van.

„Úgy gondolom, az én szerepem az, hogy oldjam a feszültséget fotózás közben, ami persze nem mindig könnyű. De vajon mi történik akkor, ha a fotós is zavarban van? Fel tudnak oldódni egy ilyen helyzettől?” – teszi fel a kérdést a Los Angeles-i fotóművész.

„Még a közeli ismerőseimmel is rettentő nehéz volt normálisan társalogni, vagy megkomponálni a képet anyaszült meztelenül. Kb. 50 fotót készítettem így, de valójában egyiket sem élveztem. Bár egy pár alkalom után kezdtem hozzászokni a furcsa helyzethez, és rájöttem, hogy nem is reagálnak olyan rosszul a meztelenségemre. A fotóalanyok pillanatok alatt leolvassák az arcodról, hogy izgulsz, félsz, vagy zavarban vagy, ahogy azt is, ha nyugodt tudsz maradni egy ilyen helyzetben. Ez nagyban befolyásolja a fotózás végeredményét.”

Íme a reakciók:

Forrás: Bored Panda