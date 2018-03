Földöntúli tájak és varázslatos portrék a Sony fotópályázatának idei győztesei között

A napokban kihírdették a Sony World Photogrphy Awards győztes képeit, amin a profik mellett nem hivatásos fotósok is indulhatnak külön kategóriában. Összeállításunkban a világ legkülönbözőbb helyein készült, nyertes képeket mutatjuk be. A profikból álló zsüri tíz különböző kategóriákban díjazta a beérkezett munkákat, mint például portré, utazás, természet vagy építészet. A kategória legjobbjai mellett mutatunk pár képet az országos nyertesek munkáiból is.