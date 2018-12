Szívmelengető történet egy rendőrről és egy egyedülálló anyáról

Egy szívmelengető történetet osztott meg egy édesanya a közösségi oldalán. Megan Nierman egyedülálló anyuka, aki sietett haza bébiszitterre hagyott gyermekéhez. De túllépte a megengedett sebességet, ezért Evan Love rendőrtiszt megállította, az ellenőrzés során pedig az is kiderült, hogy az autó papírjai is lejártak. Az anya kérlelte a rendőrt, hogy ne büntesse meg, hiszen nincs pénze, a kislányát is egyedül neveli, az apa nem fizet tartásdíjat, azonban Love rendőrtiszt ennek ellenére kiállította a büntetést. Az anyuka csalódott volt, de végül mégis megegyeztek a rendőrrel: abban az esetben, ha a nő rendezi a kocsi papírjait, a rendőr elengedi a bírságot. Így is lett, de a történetnek itt még nincs vége.

Az eset után pár nappal Megan, amikor a munkahelyéről a kocsijához ment, az ablaktörlő alatt talált egy ajándékkártyát, amelyen közel 86 ezer forint állt. Mint kiderült, Love rendőr gyűjtést szervezett az egyedülálló anyukának, hogy neki és a kislányának szép karácsonyuk legyen. Megan nagyon meghatódott – megértjük!