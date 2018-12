Így ünnepli az idei karácsonyt a család, amelynek hurrikán pusztított az otthonában

Egy hurrikán után nehéz visszatérni a normál kerékvágásba – erre szerette volna felhívni az emberek figyelmét a floridai Collier család, mikor elkészítették idei karácsonyi családi fotójukat. A család egy kidőlt fa előtt állt modellt a képhez, ami azóta bejárta a netet.

A fát a Michael hurrikán tarolta le, ahogy az egész környéket is. A környékbeliek még mindig csak lábadoznak a trauma után, hiszen sokak otthona is súlyos károkat szenvedett. Bár a Collier családnak „csak” a kertje ment tönkre, azt mondják az idei karácsony így sem lesz az igazi. A hatalmas tölgy ugyanis az anyuka egész életében a kertben állt, így számára gyásszal kezdődik a karácsonyi készülődés. A fotó mellett ugyanakkor köszönetet is mondtak, amiért olyan sokan segítettek a hurrikán utáni munkálatokban.

wate