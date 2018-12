Saját karácsonyfát kap Sarolta hercegnő és György herceg

A Middleton család hatásos módszert talált ki rá, hogy ne vesszen össze a család a karácsonyfa feldíszítésén: mindenki felállíthatja a saját karácsonyfáját! Így idén, a Middleton-házban a kis Sarolta hercegnőnek és György hercegnek is külön karácsonyfája lesz, amit a saját kedvük szerint dekorálhatnak.

A brit királyi család legkisebb tagjainak nagymamája, Carole Middleton erről a The Telegraph-nak adott interjúban beszélt, ahol a karácsonyi menüről is elhintett egy-két részletet. Mivel Katalin hercegné édesanyja nemrég flexitariánus étrendre váltott (ők azok, akik alapból növényi alapon étkeznek, de néha halat és húst is fogyasztanak), így a karácsonyi menü is elég vegyesnek ígérkezik. Ebédre Carole pezsgővel és füstölt lazaccal készül, de biztos hogy lesz forralt bor, valamint hagyományos mince pie, azaz aszalt gyümölcsökkel töltött pite is.

townandcountry