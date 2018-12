Íme Európa legdrágább karácsonyfája! – fotók

Európa legdrágább, 2,3 millió eurós karácsonyfáját állították fel Münchenben. A Pro Aurum müncheni aranykereskedő 2018 darab egyunciás aranyérméből állította össze, a tetejét pedig egy 20 unciás Bécsi Filharmonikusok aranyérme díszíti.

Összesen 63 kilogrammot nyom a színarany építmény, amely a jelenlegi aranyárfolyam szerint 743 millió forintot ér.

A művet december 15-ig láthatják az érdeklődők az aranykereskedelmi cég irodaházában.

This tree is worth more than £2 million. Munich gold dealer Pro Aurum has constructed this festive showstopper out of 2,018 gold coins topped with a glittering golden star.

— Sky News (@SkyNews) 2018. december 4.