Így fújják az All I Want for Christmas-t Mariah Carey ikrei – cuki videó

Még csak december eleje van, de már minden hangszóróból az All I Want For Christmas szól – ahogy minden évben, 1994 óta, mikor kijött Mariah Carey karácsonyi slágere. Az énekesnő most egy olyan videót posztolt, amiben két gyerekével, Moroccannal és Monroe-val gyakorolja a dal vokálját.

A videón az énekesnő a kocsi első üléséről vezényli a dallamot, a 7 éves ikrek pedig kisebb-nagyobb lelkesedéssel fújják a háttérben. A végeredmény mindenesetre cuki, de azért rájuk fér még egy kis gyakorlás.

Roc & Roe have been practicing the background vocals to "All I Want For Christmas Is You", we're gonna take this one step at a time - we're very excited about it! It's our first video doing this! It's festive, Cmon!! 🎄🎶🎄🎶💖 pic.twitter.com/ddlzCtwT3d