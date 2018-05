Már PayPallal is fizethetsz a Vaterán

Előbb utóbb mindenki a Vaterán köt ki akár vásárlóként akár eladóként, hiszen Magyarország legnagyobb online piacterén gyakorlatilag minden termék és szolgáltatás megtalálható, amire az embernek szüksége lehet. Sokan persze kicsit bizalmatlanok még az online vásárlásokkal szemben, ám a Vatera számukra is komoly garanciákat nyújt arra, hogy nem csak egyszerű, hanem biztonságos is legyen az üzletkötés a virtuális piactéren. A kényelmi szolgáltatások sorát most például a PayPal fizetési móddal bővítette a Vatera, amellyel nem csupán megbízható, gyors és egyszerű tranzakciókat tesz lehetővé, hanem még gondosabban védi mind az eladók, mind a vásárlók biztonságát.