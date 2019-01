Van élet a halál után, itt a bizonyíték!

Sokkoló felfedezést tett kutatók egy csoportja: halott állatok testein kísérleteztek, mikor kiderült, hogy a halál után akár két nappal is újraéledhetnek egyes gének. Ez nem csak a “van-e élet a halál után?” kínzó kérdését válaszolhatja meg, de a szervátültetések szempontjából is fontos új információ lehet.

A tudósok korábban úgy vélték, a gének aktivitása megszűnik, amint az élőlény meghal, de a Washingtoni Egyetem friss vizsgálatai szerint több, mint 1000 gén marad aktív a halál után is. Egy magyarázat szerint az lehet az ok, hogy halál után a DNS szerkezete fellazul, ez pedig lehetővé teszi olyan gének aktivitását, amelyek korábban nem kapcsolódhattak be.

Ez egyrészt fontos a szervátültetések szempontjából, de felvet egy másik fontos kérdést is: lehetséges lehet “újraindítani” a testet a halál beállta után is?

Forrás: Mirror