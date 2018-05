Tudatos étrend – ezt tedd az asztalra

A tudatos, változatos életmódot folytatók jól tudják, hogy az étrend összeállításánál érdemes figyelmet fordítani a só fogyasztásra. A magyarok só bevitele a felmérések szerint meghaladja az ajánlott mennyiséget, az 5 grammot. Míg a nők átlagosan 11,2, a férfiak 15,9 sót visznek be naponta a szervezetükbe, ami többszöröse a javasoltnak**. Lehet, hogy sokaknak meglepő, ez elsősorban a feldolgozott élelmiszerekkel kerül be a testbe, nem pedig az otthon készített ételekkel vagy utósózással. Az étkezési szokások kapcsán a radikális változtatások elvárása nem életszerű, lehetetlen a feldolgozott ételeket teljesen kizárni az életünkből. A Kométának hála azonban a húskészítmények esetében van már más választásunk is.

Akik egy ízletes szendvicsre vágynak, de ügyelni szeretnének a só fogyasztásra, most lelkiismeret furdalás nélkül ehetik a finomságot. Ugyanis a Kométa, mint felelős élelmiszergyártó kiemelt figyelmet fordít a korszerű táplálkozás elősegítésére. A termékeket folyamatosan fejlesztik a magas minőség jegyében, ennek kapcsán álmodták és valósították meg a kék címkével jelölt termékeiket is. Az új termékcsalád azért különleges, mert annak sótartalma 25 százalékkal csökkentett*, így sokkal jobban beilleszthető az étrendbe. Ráadásul a termékek íz élménye változatlan*maradt, így minden korosztály szívesen fogyaszthatja azokat.

A só fontos ásványi anyag, ám ha valaki túllépi a javasolt mennyiséget, az egészségügyi problémákhoz vezethet: a sok só fogyasztása ugyanis hozzájárulhat a magas vérnyomás kialakulásához, a betegség pedig hosszabb távon komoly megbetegedések előszobája lehet. Ezért is érdemes nagyon odafigyelni a megfelelő só bevitelre.

*25 %-kal csökkentett sótartalom, konkrét versenytárs termékekhez képest, melyek listája megtalálható a www.kometa.hu oldalon. Az InsightLab 100 fős kutatása alapján a jelenlegi és az új receptúra ízének fogadtatásában nincsenek releváns különbségek.

** Forrás: OGYÉI Nemzeti Sócsökkentő Program, OTÁP 2014 felmérés