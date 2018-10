Tíz év gyermeknevelés után is van visszaút a munkába (x)

A Morgan Stanley idén is elindítja „újrakezdő” programját, melynek célja, hogy olyan álláskeresőknek segítsen, akik legalább 2 év kihagyás után szeretnének visszatérni hivatásukhoz. November 10-éig most ismét adott az esély az újrakezdésre, a programba való bekerülésre.

Szoboszlai Anett 3 év kihagyás után jelentkezett a „Return to Work – Lendüljön újra munkába” programra. Többéves közigazgatási tapasztalattal és egy közel hároméves kisgyerek mellett nem gondolta, hogy felveszik egy ilyen nagynevű vállalathoz.

„A jelentkezésnél magabiztosságot adott, hogy a program célja éppen a hozzám hasonló cipőben járók megszólítása. Személy szerint sokkal könnyebben tudtam át-, visszaállni a napi nyolcórás munkavégzésre, ha egyszerre több feladatra kellett koncentrálnom, és persze segítettek a tréningek és a mentorok is” – mesélte Anett, aki a technológiai divízióhoz került, és azóta is ott dolgozik. „A vezetés és a csapat is nagyon támogató, segítenek megismerni a céget, a szabályokat és átlátni a terület működését. Nekem pont erre a befogadó, rugalmas és mozgalmas munkakörnyezetre volt, van szükségem a visszatéréshez.”

Anett példája nem egyedi, sőt vannak, akik nála is több időt töltöttek a munkaerőpiactól távol. Kristóf Imola kétgyermekes anyukaként például tíz év gyermeknevelés után kezdte újra karrierjét 2 évvel ezelőtt a Morgan Stanley programjában, és azóta is a vállalatnál dolgozik. Számára nagy segítség a program, ugyanis Imola nagyobbik gyermeke speciális nevelési igényű, 4 éves korában Asperger-szindrómával diagnosztizálták. Éppen ezért is nagy érték a számára, ha egy vállalat rugalmas, és lehetőséget biztosít az otthoni munkavégzésre is.

„Emlékszem, hogy mennyire bizonytalan voltam a jelentkezés előtt, hiszen visszatérni a munkába ilyen sok idő után nem megszokott dolog hazánkban, és főleg nem egy olyan gyorsan változó szakmában, mint az informatika. A Morgan Stanley ebből a szempontból nem egy szokványos, hétköznapi vállalat, ez a program pedig tényleg komoly segítség és hatalmas lehetőség volt az újrakezdésre. Kaptam időt a visszarázódásra, rengeteget segítettek, hogy felvegyem újra a munka ritmusát, és mint az azóta eltelt két év bizonyítja, nagyon jól döntöttem” – mondta el Imola.

Ilyen a „Return to Work” program: szerezd vissza szakmai önbizalmadat!

A „Return to Work” program lényege, hogy a résztvevők fokozatosan térhetnek vissza a „szakmai mély vízbe”. A munka mellett számos képzést kapnak. Ilyen például a munka és a magánélet egyensúlyára vagy az időmenedzsmentre fókuszáló képzések, ezenfelül hetente kétszer angoloktatáson is részt vesznek, amely kiterjed a telefonos és e-mail-kommunikáció erősítésére, valamint prezentációs, kommunikációs képzésben is részesülnek. A résztvevők folyamatos visszajelzést kapnak személyes mentoraiktól, akik akár szakmai, akár magánjellegű kérdésekben is igyekeznek segítséget nyújtani. A 12 hetes, fizetéssel járó program jó lehetőséget ad a munkába való visszarázódásra és a szakmai önbizalom visszaszerzésére.

További információ a programról a www.morganstanley.com/returntowork oldalon, vagy ide kattintva érhető el.