Leteszteltük a tél legszívósabb kézkrémeit

A krémeket 2 héten át használtuk, a szabály az volt, hogy mosogassunk, pakoljunk, legyünk szabad levegőn, szóval éljünk, ahogy szoktunk, aztán pontozzuk a krémeket.

Barnängen Lyeka Lycka

A leírás szerint Cold Creamet és margarétát is tartalmaz a kimondottan igénybe vett kézre kifejlesztett kézkrém.

A tesztelés: az illata elképesztően finom, olyasmi, mint a babatermékek, tiszta, finom, és bármikor beleszagolnál. Egy egészen kevés elég belőle ahhoz, hogy kellően hidratáljuk a bőrünket. Gyorsan beszívódik, és nem hagy nyomot. Számítógépes munkához is tökéletesen megfelel. Nagy előnye, hogy a kiszáradt körömbőrt is jól ápolja.

Pontozás: 5/5

Barnängen Balans

A Cold Cream mellett búzavirággal dúsították a krémet, amely a leírás szerint hosszan tartóan ápolja a bőrt.

A tesztelés: csakúgy, mint az előző krém, ez is gyorsan felszívódott, és nagyjából a krémezés után 2-3 perccel már dolgozni is lehetett volna vele. Jól hidratált, de a hosszan tartó hatást mi nem éreztük, nem kellett ritkábban krémezni a kezünket, egy kinti séta vagy mosogatás után ugyanúgy vágyta a bőrünk a hidratálást. Ettől eltekintve elégedettek voltunk, és az illatra most sem lehet panaszunk.

Pontozás: 5/4

Barnängen Kärlek

A megszokott Cold Cream mellett vadszeder gondoskodik arról, hogy a krémre az érzékeny bőr se reagáljon rosszul.

A tesztelés: ha valakinek repedezett és szinte már fájdalmasan ki van száradva a keze, az pontosan tudja, hogy nem ken rá akármit, mert sok krém csíp, éget. Ezért egy kimondottan „rizikós” tesztelőnek adtuk, hogy lássuk, mit tud a nehéztüzérség. És jó hírünk van, a krém gyorsan és fájdalom nélkül szívódott be, az illata pedig abszolút befutó volt nálunk.

Pontozás: 5/5