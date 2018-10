Testi, lelki egészség, önmegvalósítás és kulturális élet az Olajág Otthonokban (x)

Az intézményekben élők testi, lelki egészségére nagy hangsúly kerül a működés során. A lakók a mindennapokban rendszeres testmozgási lehetőségek közül tudnak választani, legyen az gyógytorna, senior tánc vagy akár nordic walking. Az uszoda, tornaszoba, sószoba, saját kert segít abban, hogy jól átmozgassák tagjaikat a tevékenykedni vágyók. A testi egészség mellett a mentális jóllétre is figyelünk.



Az agyat mozgató foglalkozások mellett a kreativitást is igénybe vevő kézműves, művészetterápiás alkalmak is választhatók. A lakók maguk is több foglalkozásban vesznek részt vezetőként. Van festőnk, aki minden érdeklődő lakónak átadja tudásának javát, így születnek szebbnél szebb képek; van, aki zenei tudására építve egy teljes kórus oszlopos tagja hosszú évek óta; van, aki testnevelő pedagógusi vénáját még mindig őrizve nordic walking klubot alakít lakótársával, ahol egyre több a résztvevő. Kisebb-nagyobb közösségek épülnek a személyes képességekre, melyek támogatják tagjaikat a fejlődésben.

Azoknak a lakóknak, akik a hobbijukat elhivatottságnak tekintik, és szeretnék megmutatni magukat a tágabb közönségnek is, segítünk a kibontakozásban, önmegvalósításban. Így lesz nyílt, önálló kiállítása a festőművész lakónak.

