Így téliesítsd az autódat 5 lépésben

Ne várd meg, amíg leesik az első hó! Elég néhány dolgot elvégezned a hideg idő beköszönte előtt, és biztonságban közlekedhetsz télen is.

Téli gumik

A kocsi téliesítésének egyik legalapvetőbb lépése a kerékcsere. 7 Celsius fok alatt a nyári kerekeket cseréltesd le télire, és még véletlenül se centizd ki, ne húzd az időt a cserével! Főleg ne spórolj a gumik minőségén: egy jó minőségű téli gumi jól tapad az úton, így fontos, hogy ha már elhasználódott, szerezz be újat. A saját érdekedben és a többi autós védelmében ne halogasd a kerékcserét, és még időben jelentkezz be a szerelődhöz.

Jó akkumulátor

Ha régebbi a kocsid, akkor a téli mínuszok nemcsak téged, hanem az autódat is megviselhetik. Azért, hogy reggel ne a kocsiban dideregve próbálj életet lehelni az autóba, érdemes az akkumulátort éjszaka töltened.

Hűtőfolyadék

A motor hűtéséért felelős hűtőfolyadékot sem árt ellenőriztetned, ugyanis hiába biztosít védelmet akár mínusz 35 fokig, ha több éve ugyanabból a flakonból töltöd újra. Idővel a hűtőfolyadék veszíthet a hatékonyságából, ami a motort is károsíthatja.

Fagyálló ablaktisztító folyadék

Ne feledd, hogy a gumik mellett az ablaktisztító folyadékot is le kell cserélned a hideg idő beköszöntével. Ha ezt elmulasztod, akkor egyszerűen nem fog kijönni a tartályból a folyadék, vagy ami még rosszabb: ráfagy a szélvédőre, ami rendkívül balesetveszélyes. Az ablaktisztító folyadékot mindig megbízható helyen vásárold, mivel előfordulhat, hogy a százforintos boltokban a fagyálló címkével ellátott flakonok nyári ablakmosót rejtenek.

Készülj fel a váratlanra is!

