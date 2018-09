Szereted a Tokaji aszút? Ez lesz az új kedvenc kávéd! (x)

A borra és a kávéra egyaránt igaz: finom ital, és számos különleges fajtája alkalmas ínyenc kísérletezésre. Fontos a termőterület, amire jellegzetes ízük visszavezethető. A szakértői kezek munkája is kulcskérdés: egy elhivatott szakértő a termőföld adottságait figyelembe véve, a megfelelő eljárással tudja kihozni a mindkettőből a maximumot. A Nespresso most öt hazai mesterembert kért fel, hogy különleges termékeik és az ezek előállítása folyamán alkalmazott technológiák révén, könnyen érthető párhuzamokon keresztül mutassák be nekünk az 5 új Master Origin kávé mögött rejlő kézműves szakértelmet.