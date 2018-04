Sportolj szórakozva! – Ezt tedd, hogy a mozgás élmény legyen!

A mozgás jó hatással van a közérzetünkre, és ha rendszeresen mozogsz, energikusabb, ellenállóbb leszel, a kedved is jobb lesz, vagyis jól döntesz, ha a sportot az életed szerves részévé teszed. Azért, hogy a rendszeresség megmaradjon, és a mozgás élmény legyen, a következő tippeket próbáld ki!

Hallgass zenét!

Attól függően, hogy milyen sportot választasz, a zenét is hozzá tudod igazítani a különböző mobilapplikációkkal. Létezik olyan zenei app, amely a futásod tempóját is figyeli, így ahhoz mérten választja a soron következő zenét, ami nagy löketet tud adni egy monoton távon – egy jól megválasztott tracklista a teljesítményedet is növelheti. Ha teremben edzel, hallgass pörgősebb zenét, jógához pedig olyat, amely segít kikapcsolni, ráhangolódni az izmaid ellazítására.

Táncolj!

A táncot is tekintheted sportnak, sőt ma már nagyon sok olyan edzésforma létezik, amely a kardio- és az erősítő mozdulatsorokat a tánclépésekkel vegyíti, miközben olyan zenékre mozoghatsz, amelyeket elég csak meghallanod, máris járni kezd a lábad. Ha úgy sportolsz, hogy közben nem magukra a mozdulatokra, vagyis az edzésre figyelsz, hanem egyszerűen csak élvezed, hogy mozogsz, sokkal eredményesebb és kitartóbb lehetsz. Az öröm kétségkívül az egyik legjobb motivációs erő.

Csak a legszükségesebbeket vidd magaddal!

Akár teremben, akár a szabad levegőn edzel, felejtsd el a nagy táskákat és a sok cuccot! Nemcsak akadályoznak, ami által nem tudsz a mozgásra összpontosítani, hanem azon is aggódhatsz, hogy ha leteszed, ott találod-e még őket, ahol hagytad. Ha edzőterembe jársz, hagyd otthon a pénztárcádat, tölts le a telefonodra mobilfizetés appot, és ugyanúgy egy érintéssel tudsz fizetni egy turmixért vagy a bérletedért, mint egy paypassos kártyával. Futás és kerékpározás közben is jól jöhet a mobilfizetés: ha szeretnéd pótolni a folyadékot, de nem vittél magaddal elég innivalót, a legközelebbi boltban is fizethetsz a mobiloddal.