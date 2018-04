Sportolj korlátok nélkül! – 5 mobilapplikáció, amelytől jobban teljesítesz

Ha te is a rendszeres mozgás híve vagy, akkor ezeket az appokat imádni fogod: segítenek túllendülni a holtponton, láthatod, hogy mennyit fejlődtél, és az elégetett kalóriákról is értesülhetsz.

Kint a szabadban

Tavasszal és nyáron sokkal szívesebben mozgunk a négy falon kívül. A legnépszerűbb szabadtéri sportok természetesen a futás és a biciklizés, de a falmászás, a túrázás és a szabadtéri edzés is sokakat a természetbe csábít. Ha imádsz kerékpározni, szerezd be a VeloPalt alkalmazást, amely a megtett út és a sebesség mellett az elégetett kalóriát és a szintkülönbséget is méri, ráadásul különböző kihívásokat is beállíthatsz magadnak.

Ha a futás szerelmese vagy, akkor az Endomondo való neked, az egyik legátláthatóbb applikáció, amelynek minden futó telefonján ott a helye. Találsz benne térképes útvonaljelzőt, méri a megtett távolságot, az elégetett kalóriát, az időt, és kiszámolhatod, hogy a teljesítményed alapján mikor érsz célba. Az eredményeidet pedig a közösségi oldalakon is megoszthatod, közvetlenül az app segítségével, és még fotót is mellékelhetsz hozzá.

Otthon

Ha az elhatározásod már megvan a rendszeres sporthoz, de koncepciód még nincs, akkor a Workout Trainerrel érdemes kezdened. Ebben az appban találsz jógát, kardiót, külön programokat fenékre és hasra, amelyekhez videós és képes magyarázat is tartozik, hogy minél pontosabban végezhesd a gyakorlatokat.

Ha folyamatos időhiányban szenvedsz, akkor neked való a 7 perces edzésekkel, emlékeztetőkkel és motivációs szövegekkel megspékelt J&J Official 7 Minute Workout. Ez az app is képekkel és videókkal segíti a gyakorlatok elvégzését kezdőtől a haladó szintig.

Edzőteremben

Amikor magasabbra szökik a hőmérő higanyszála, a szabadtéri sportoknál komfortosabb megoldást kínál az edzőterem. Ha a súlyzós edzések híve vagy, töltsd le a StrongLifts 5×5 Workout alkalmazást, és kösd fel az alsóneműdet! Ez az app kifejezetten a zsírégetést és az izomépítést célozza, és heti 3×45 perces edzéseket ír elő: 5-ször 5-ös ismétlésekkel dolgoztatja meg az izmaidat, és ha rendszeresen végzed a gyakorlatokat, néhány hét után már elégedetten nézhetsz tükörbe.

Ha a mobilfizetést választod, a teremben az edzőfelszereléseden és a mobilodon kívül még akkor sem lesz szükséged másra, ha bérletet kell venned.