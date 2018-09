Nicaragua kávékészítési fortélyai az Év séfjének konyhájában (x)

Legyen az cékla vagy épp kávé, az ételekre és az italokra egyaránt igaz, hogy az izgalmas ízek eléréséhez a minőségi alapanyagon túl szakavatott kezekre is szükség van. A Nespresso hazai példákkal szeretné közelebb hozni hozzánk a kávéfeldolgozás legapróbb részleteit is, ezért most felkértek öt magyar mesterembert, hogy különleges termékeik és az ezek előállítása folyamán alkalmazott technológiák révén, könnyen érthető párhuzamokon keresztül mutassák be nekünk az 5 új Master Origin kávé mögött rejlő kézműves szakértelmet.