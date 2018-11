3 hasznos autós app nőknek – Érezd magad biztonságban akkor is, ha egyedül autózol!

Ha okosan választod meg a mobilapplikációkat, nem kell másokra utalva útnak indulnod. Ezek a mobilappok a leghasznosabbak, ha nőként egyedül autózunk.

Waze

Az egyik legismertebb és legmegbízhatóbb autós app a Waze, amely igazi multifunkciós applikáció. Akár a budapesti csúcsforgalomban, akár Debrecenből Győrbe utazol, biztos, hogy a segítségedre lesz: mutatja a torlódásokat, a traffipaxot, és a lehető legidőtakarékosabb útvonalat is kiszámítja neked. Mindig friss, aktuális adatokkal szolgál, így mindig képben lehetsz, elkerülheted a dugókat, és mivel a benzinkutakat is mutatja, a tankolással is könnyebben kalkulálhatsz.

Shell-applikáció

Előfordulhat bárkivel, hogy véletlenül félretankol a benzinkúton. A legtöbben már csak menet közben jönnek ennek erre rá, amikor rángatni kezd az autó. Ha ilyet tapasztalsz, azonnal húzódj az út szélére, tedd ki a vészvillogót, majd vedd igénybe a Shell ClubSmart autósegély-szolgáltatását. A ClubSmart Programhoz bármelyik Shell benzinkúton csatlakozhatsz, és a tagságodhoz Assistance szolgáltatás is jár, így nem kell azon aggódnod, hogy a szerelőd, a párod, az apukád vagy az egyik barátod épp autóba tud-e pattanni, hogy megmentsen. Ha letöltöd a Shell alkalmazását és létrehozod a ClubSmart online fiókodat, valamint legalább 1 Alap ClubSmart-pontot gyűjtesz a megelőző hónapban, máris jogosult vagy az autósegély-szolgáltatásra.

Parkolás – Nemzeti Mobilfizetés applikáció

Ha városban élsz, akkor nem árt, ha van parkolásappod is, amelyen keresztül megveheted a parkolójegyedet, és nem az automata felkutatásával kell töltened az idődet, és aprót sem kell keresgélned. Már előre, online megvásárolhatod a jegyedet, így parkolás után rögtön mehetsz is a dolgodra.