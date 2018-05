Minden nőnek itt a helye! – NLCafé Női válaszutak konferencia!

Nőként megannyi szerepben kell megfelelnünk, és rengetegszer megkérdőjelezzük önmagunkat, keressük a helyes utat és magunkat, válaszokat kutatunk: „Jó helyen vagyok itt? Létezik igazi boldogság? Család vagy karrier? Újrakezdés?” Ezekre és még több, sokakat foglalkoztató kérdésre szeretnénk az olvasókkal együtt megkeresni a válaszokat az első NLCafé Női válaszutak konferencián.

Időről időre számos olyan kérdés fogalmazódik meg bennünk, amelynek hatására önmagunkban bizonytalanodunk el, vajon jól csináljuk, jó helyen vagyunk, jó döntést hoztunk? Ezeket a sokszor önmarcangoló kérdéseket vesszük sorba, és megpróbálunk rávilágítani, hogy senki sincs egyedül, a legtöbb nő bizonyos élethelyzetben ugyanazokon a kérdéseken gyötrődik. Miért ne lehetne egymásból erőt meríteni?

A Női válaszutak konferenciát május 12-én tartjuk. A részletes program itt érhető el. Jegyek pedig itt kaphatóak.

Előadásaink és kerekasztal-beszélgetéseink során végigkísérjük a Nő életútját. dr. Törőcsik Mária az egyre több fiatalt érintő kapunyitási pánikról fog előadást tartani. Puzsér Róbert pedig a szorongásról beszél majd. Vendégünk lesz dr. Tari Annamária is, aki korunk egyik legellentmondásosabb témáját fogja feldolgozni. Arról fog előadást tartani, hogy milyen hatással van az emberi kapcsolatokra az, hogy a kommunikáció nagy részbe ma már jellemzően online történik. Chaten szakítunk, chaten barátkozunk, chaten vallunk szerelmet, vajon hogy hat ez a kapcsolatokra? A gyerekvállalás kérdése is azon témakörök közé tartozik, amik akarva akaratlanul minden nőt foglalkoztatnak, ha másért nem is, a rokonság körében elhangzó „Mikor jön a baba? Igazán benne vagy a korban… Nem lesz ez így jó, édes kislányom…!” kérdések, szemrehányások miatt. Tatár Csilla és Pirner Alma kerekasztal-beszélgetése e köré épül majd.

Nem csak magánéleti kérdéseket fogunk boncolgatni, hiszen a munka, a karrier ugyanúgy része életünknek, és sokszor kell fontos döntéseket hoznunk. Hogyan egyeztethető például össze a gyerekvállalás a karrierrel? Szekeres Nórával erről fogunk beszélgetni. Nőként vajon nehezebb megállni a helyünket egy vezető pozícióban? Betörik valaha az a bizonyos üvegplafon? Ezekre a témákra is kitérünk majd Liluval és Veiszer Alindával folytatott kerekasztal-beszélgetéseink során.

Gyertek, és töltsünk el együtt egy napot a fejlődés jegyében!

ÉRDEKEL