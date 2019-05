Mi a közös a YouTube receptjeiben és az HBO GO sorozataiban? (X)

Konyhai receptvideók, zenés videóklipek, a legújabb sorozatepizódok, sminkvideók, „így csináld” videók és így tovább. A mobilos videónézés ma már a médiafogyasztási szokásaink szerves részévé vált, nézzük őket étkezés mellett vagy munkába menet, vonaton vagy buszon, egy rövid ebédszünetben vagy egy hosszabb utazás alatt, de legtöbbször csak előre betöltve, vagy wifiközelben, esetleg plusz mobilnet segítségével, hiszen a videónézés az egyik legnagyobb adatfogyasztó.

A Vodafone új Red tarifáival most már az otthonodból kilépve is gondtalanul videózhatsz. Az új Red Live és Red Live+ díjcsomagokkal egészen addig, amíg van még egy csepp adatkereted, már nemcsak a Facebook, az Instagram, a Twitter, a Snapchat és a Pinterest alkalmazások tartalmait tudod itthon és az EU-ban fogyasztani úgy, hogy az adatkereted érintetlenül marad, hanem az olyan videós szolgáltatások tartalmait is, mint:

a YouTube

az HBO Go

a Netflix

az Amazon Video

vagy a Da Vinci Kids.

Mostantól tehát, ha a Red Live vagy a Red Live+ tarifára váltasz, már nem kell azon aggódnod, hogy otthon nem maradt időd végignézni a legújabb Trónok harca részt, a kedvenc vloggered legfrissebb bejelentkezését, vagy egy vicces macskás videót a YouTube-on, hiszen útközben most már ugyanolyan gondtalanul videózhatsz, mint wifiközelben.

A Red Live tarifa 9990 forintos havidíj mellett 5 GB, a Red Live+ pedig 12 990 forintos havidíjért 10 GB itthon és az EU-ban utazási célra felhasználható adatot kínál.

Az említett havidíjak készülékvásárlás nélkül e-Packkel 1 évre, készülékvásárlással pedig e-Packkel 2 évre érvényesek.

További részletes infók a Vodafone oldalán: https://www.vodafone.hu/mobiltarifak/red